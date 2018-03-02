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НОВОСТИ | Общество



02.03.2018 10:38 Как поняли послание президента тульские руководители?
Вести-Тула

Евгений Дронов: Больше всего меня коснулся вопрос инвестиционной политики государства в ОПК

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Президент России в своём послании заявил о том, что необходимо вдвое увеличить расходы на дорожное строительство и здравоохранение, вернуть медицину шаговой доступности, снизить проценты по кредитам, сократить уровень бедности. Послание - это сигнал для депутатов, правительства, региональных властей. И вот какие комментарии мы получили.

Председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов: «Фундаментальное, вдохновляющее и в то же время проникновенное послание. Во главе угла – сохранение нашей нации, народа, улучшение благосостояния, пространственное развитие России – очень серьезные вложения в создание российской инфраструктуры. И важна национальная безопасность. Все это под эгидой прорывных технологий».

Генеральный директор ПО «Туламашзавод» Евгений Дронов: «Больше всего меня коснулся вопрос инвестиционной политики государства в оборонно-промышленный комплекс, что из этого получилось и для чего мы это делали. За последние 15 лет мы ежегодно прибавляли где-то по 12% - это практически все заводы ВПК Тульской области. За последние 10 лет мы сумели практически перевооружить армию. В послании президента в первую очередь отмечались стратегические войска, атомная составляющая, но и высокоточные комплексы тоже показали себя в Сирии на самом высоком уровне».

Заместитель генерального директора АО «Корпорация развития Тульской области» Николай Белобрагин: «Очень понравилось, что президент затронул вопрос инвестиций. В первую очередь развитие должно оставаться на крупных предприятиях, на китах, которые держат экономику. Президент отметил сельское хозяйство и малый бизнес, который должен развиваться. Был разговор о том, чтобы снизить проверочные нагрузки, которые до сих пор существуют».

Главный врач Тульской областной клинической больницы Александр Симонов: «Президент обратил внимание на то, что необходимо обеспечить доступность медицинской помощи, в том числе в отдалённых районах Российской Федерации. Он сказал, что там, где проживают 200 человек, нужно выстроить новые фельдшерско-акушерские пункты, а там, где 100 и менее – обеспечить доступность путем выезда врачебных бригад. У нас строятся ФАПы и ежедневно выезжают специализированные врачебные бригады в отдаленные участки».

Директор ГУК ТО «Объединение центров развития искусства, народной культуры и туризма» Елена Арбекова: «Я в восторге от послания президента, потому что за многие годы обращено внимание в инновационном плане на культуру. Идентичность – это знание своих традиций, своей культуры, своих ремесел, своих корней. Меня поразило создание новых инновационных учреждений культуры – культурно-образовательные и музейные центры. В едином комплексе можно получить хорошее художественное образование, увидеть многие произведения искусства, до которых в глубинке добраться невозможно».
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