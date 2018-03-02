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02.03.2018 09:05 Послание президента прокомментировал губернатор Алексей Дюмин
Вести-Тула

Послание Президента прокомментировал губернатор Алексей Дюмин

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Почти два часа длилось послание президента России Федеральному Собранию. Вместе с другими гостями в зале присутствовал губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Много внимания Владимир Путин уделил безопасности страны, особенно - новым видам вооружений. И это касается непосредственно Тулы - оружейной столицы России.

Вот как прокомментировал выступление главы государства сразу же по его окончании нашим коллегам с телеканала «Россия 24» Алексей Дюмин: «То, что было показано и рассказано президентом России, - секретная информация. Мы увидели ту технику, которая стоит на вооружении Министерства обороны. Она надежно защищает от агрессора в любой точке мира. Это дает нам право сосредоточиться на наших внутренних проблемах – модернизация экономики, технологическая революция, пространственное развитие регионов и страны в целом, увеличение инвестиций на развитие инфраструктуры, на образование. Очень важен демографический тренд, который зависит от вложений в медицину, образование. Президент четко понимает программу развития страны на ближайшие десять лет. Я еще раз подчеркнул для себя, что страна находится в надежных руках».
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