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НОВОСТИ | Общество



02.03.2018 10:46 Яснополянский Центр поддержки одарённых детей должен открыться 1 сентября
Вести-Тула

Яснополянский Центр поддержки одарённых детей должен открыться 1 сентября

| фото |
1 сентября 2018 года вместе со всеми образовательными учреждениями распахнёт свои двери яснополянский Центр поддержки одарённых детей. Работа по его созданию на базе местной школы им. Л. Н. Толстого и Яснополянского детского дома продолжается в плановом режиме.

На первом этапе на ремонтные работы в здании детского дома из средств резервного фонда Президента России выделено почти 13 миллионов рублей, которые были потрачены на благоустройство территории, ремонт фасада и отмосток, укрепление перекрытий, перепланировку помещений, а также замену коммуникаций и сантехники. За счет регионального бюджета, а это 12 миллионов рублей, составлены сметы на ремонтные работы в здании Яснополянской школы.

Уже проведено утепление кровли, косметический ремонт кабинета естествознания, приобретено интерактивное и компьютерное оборудование для него, а также для создания детской школьной телестудии. На средства внебюджетных источников - без малого 6 миллионов рублей - здесь ведутся работы по демонтажу зданий склада, веранды, хозяйственных построек и проектированию новых корпусов.











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