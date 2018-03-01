НОВОСТИ | Общество







01.03.2018 13:53 Корреспондент тульских «Вестей» получила награду на Медиафоруме ОНФ в Калининграде Вести-Тула





| фото |



Более пяти с половиной тысяч участников, из них 350 - финалистов. Из Тульской области – четверо победителей, включая корреспондента тульских «Вестей» Алину Фурсенко. Церемония награждения прошла во Дворце спорта «Янтарный».



Через две границы, но все-таки в России. На берегу Балтики, в Калининграде началась работа Медиафорума Общероссийского народного фронта. В первый день состоялось награждение победителей конкурса «Правда и справедливость».Более пяти с половиной тысяч участников, из них 350 - финалистов. Из Тульской области – четверо победителей, включая корреспондента тульских «Вестей» Алину Фурсенко. Церемония награждения прошла во Дворце спорта «Янтарный».

Читать @gtrktula

















