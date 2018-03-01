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01.03.2018 12:58 Представители конфессий и диаспор не стали читать нотации тульским студентам Виталий Моторин





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Не читать молодежи нотаций, но не позволить ей заблудиться в этом мире - вот ради чего в этот день представители всех конфессий и крупнейших диаспор Тулы собрались в одном зале со студентами, многие из которых приехали из других стран и континентов.



В Тульской области бок о бок проживают представители 120 различных национальностей. Особенно хорошо это видно в университетах. В Тульском педагогическом, к примеру, учатся студенты из 36 стран мира.



О том, что такое человек с точки зрения церкви и как остаться им в мире, полном страстей и пороков, говорил митрополит Тульский и Ефремовский Алексий: «Происходящий, к сожалению, на наших глазах подрыв нравственной основы человеческого бытия грозит расчеловечеванием мира. Эти слова святейшего патриарха Кирилла обращены к каждому из нас и особенно – к молодёжи».



А главный раввин региона уделил внимание теме традиционной семьи. Европейские тенденции, где этот институт стремительно теряет свою ценность для общества, не должны проникнуть в Россию, считает он. «Запретами ничего сделать нельзя, стучанием кулака поросы не решаются. Я говорю о том, что идеологически нужно создавать атмосферу правильных традиционных семей», - сказал главный раввин города Тулы и Тульской области Ариэль Масалитин.



Ну а главную мысль конференции озвучил председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов: «Вместе мы сила, вместе мы история, вместе мы будущее».



Словно со звездой кино или известным музыкантом тульские студенты перед началом конференции фотографируются с приглашенным на неё ветераном Великой Отечественной войны Михаилом Придоновым. Глядя на это, Сергей Харитонов чуть позже скажет: «Не верьте тем, кто говорит, что это поколение потеряно». «Я убежденно скажу, с восклицательным знаком - не потеряно ни что! Самое главное в человеке - отношение к старшему поколению», - заметил председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов.Не читать молодежи нотаций, но не позволить ей заблудиться в этом мире - вот ради чего в этот день представители всех конфессий и крупнейших диаспор Тулы собрались в одном зале со студентами, многие из которых приехали из других стран и континентов.В Тульской области бок о бок проживают представители 120 различных национальностей. Особенно хорошо это видно в университетах. В Тульском педагогическом, к примеру, учатся студенты из 36 стран мира.О том, что такое человек с точки зрения церкви и как остаться им в мире, полном страстей и пороков, говорил митрополит Тульский и Ефремовский Алексий: «Происходящий, к сожалению, на наших глазах подрыв нравственной основы человеческого бытия грозит расчеловечеванием мира. Эти слова святейшего патриарха Кирилла обращены к каждому из нас и особенно – к молодёжи».А главный раввин региона уделил внимание теме традиционной семьи. Европейские тенденции, где этот институт стремительно теряет свою ценность для общества, не должны проникнуть в Россию, считает он. «Запретами ничего сделать нельзя, стучанием кулака поросы не решаются. Я говорю о том, что идеологически нужно создавать атмосферу правильных традиционных семей», - сказал главный раввин города Тулы и Тульской области Ариэль Масалитин.Ну а главную мысль конференции озвучил председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов: «Вместе мы сила, вместе мы история, вместе мы будущее».





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