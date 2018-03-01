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01.03.2018 12:05 В Заокском районе автобус въехал в стоящий грузовик Вести-Тула





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По сообщению пресс-службы УМВД России по Тульской области, «в результате ДТП доставлен в медицинское учреждение водитель автобуса. Различные травмы - ушибы, ссадины и царапины - получили 10 пассажиров.



Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия, выясняют все детали случившегося и обеспечивают безопасное дорожное движение на указанном участке трассы.



Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия на 142 километре автодороги М2. В Заокском районе произошло столкновение автобуса, перевозившего работников из Тульской в Московскую область, и стоявшего на обочине грузовика.По сообщению пресс-службы УМВД России по Тульской области, «в результате ДТП доставлен в медицинское учреждение водитель автобуса. Различные травмы - ушибы, ссадины и царапины - получили 10 пассажиров.Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия, выясняют все детали случившегося и обеспечивают безопасное дорожное движение на указанном участке трассы.

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