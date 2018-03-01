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01.03.2018 11:54 В историческом центре Тулы займутся фасадами Елена Панова





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«Здесь склады были практически разрушены. Левая часть – деревянная, видимо, достроенная в советское время», - рассказывает предприниматель Сергей Горлов.



Время постройки конюшни – XIX век. Сергею Горлову здание досталось в полуразрушенном состоянии. Фактически была проведена реконструкция. Где было возможно, старинную кирпичную кладку сохранили. Но, в основном, конечно, возводили заново. За основу брали архивные фотографии.



По словам Горлова, «нас никто не заставлял, но возникла мысль сделать так, как это было исторически. Даже решетки в окнах. Это чисто наша инициатива».



В этой части центра 45 зданий со статусом исторического и культурного наследия. Это немало, учитывая, что располагаются они на довольно небольшом участке по улицам Союзной и Благовещенской и в переулках Черниковском и Союзном. Обязательства по содержанию зданий по закону несет собственник.



Как рассказала заместитель начальника Управления по административно-техническому надзору администрации Тулы Алина Кабирова, «пока мы не встречали непонимания в отношении нежелания приведения фасадов и земельных участков в надлежащее состояние. Нарушения Правил благоустройства влечёт наложение штрафов и на ИП, и на юридические лица».



Кроме этого, каждый собственник обязан будет поддерживать порядок на прилегающей территории и оградить ее забором. Но не на свой вкус, а вот такого образца: кованый, стилизованный под старину. Тогда исторический центр будет иметь единый внешний вид, а не пестрить многообразием форм и расцветок.



В Черниковском переулке что ни здание – исторический памятник. Здесь был пансион благородных девиц. А вот это усадьба самого купца Черникова, по его фамилии и назван переулок. Занимался он кузнечным делом. На этой улице ему принадлежало четыре строения. За главным – конюшни.«Здесь склады были практически разрушены. Левая часть – деревянная, видимо, достроенная в советское время», - рассказывает предприниматель Сергей Горлов.Время постройки конюшни – XIX век. Сергею Горлову здание досталось в полуразрушенном состоянии. Фактически была проведена реконструкция. Где было возможно, старинную кирпичную кладку сохранили. Но, в основном, конечно, возводили заново. За основу брали архивные фотографии.По словам Горлова, «нас никто не заставлял, но возникла мысль сделать так, как это было исторически. Даже решетки в окнах. Это чисто наша инициатива».В этой части центра 45 зданий со статусом исторического и культурного наследия. Это немало, учитывая, что располагаются они на довольно небольшом участке по улицам Союзной и Благовещенской и в переулках Черниковском и Союзном. Обязательства по содержанию зданий по закону несет собственник.Как рассказала заместитель начальника Управления по административно-техническому надзору администрации Тулы Алина Кабирова, «пока мы не встречали непонимания в отношении нежелания приведения фасадов и земельных участков в надлежащее состояние. Нарушения Правил благоустройства влечёт наложение штрафов и на ИП, и на юридические лица».Кроме этого, каждый собственник обязан будет поддерживать порядок на прилегающей территории и оградить ее забором. Но не на свой вкус, а вот такого образца: кованый, стилизованный под старину. Тогда исторический центр будет иметь единый внешний вид, а не пестрить многообразием форм и расцветок.







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