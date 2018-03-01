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НОВОСТИ | Общество



01.03.2018 10:49 На участках для многодетных в деревне Маслово решили вопросы с газом и канализацией
Олег Масальский

На участках для многодетных в деревне Маслово решили вопросы с газом и канализацией

| фото |
«Здесь дышится хорошо и спокойно». Прелести загородной жизни в зимний период на этом, пожалуй, и заканчиваются. Участки многодетным семьям в деревне Маслово начали выделять еще лет пять назад. По словам тех, кто их получил, за это время сложностей было много, в том числе и с подведением газа.

«Всё решается быстрее, когда обращаешься уже к Авилову, Мурзину. Так сейчас произошло с газом», - рассказал местный житель Геннадий Зеленин.

Здесь, в Маслово, возможность присоединения к газопроводу была, однако при строительстве сетей возник ряд вопросов, снять которые удалось к декабрю прошлого года. А к марту нынешнего газ уже должен прийти в дома.

«Со следующей недели будем просить представителей газовых служб, чтобы началась врезка и пуск газа до конечного потребителя. Уже можно говорить, что здесь есть газ», - сообщил заместитель главы администрации Тулы Роман Мурзин.

Что касается системы водоотведения и канализации, то принятые областным парламентом поправки в закон, позволяют использовать альтернативные источники. И в данной ситуации это большой плюс.

По словам главы администрации Тулы Евгения Авилова, «вести здесь систему водоотведения невозможно. Уже весной жители смогут оформлять заявки на то, чтобы мы предоставляли им септики. Это решение многих вопросов».

В большой Туле выделено около десятка площадок для строительства многодетным семьям. Вопросы, как правило, везде одни и те же. Однако теперь решить их будет проще. Сразу на шести площадках в этом году обустроят подъездные пути, на одной займутся водопроводными сетями. А в самой ближайшей перспективе в Маслово - уличное освещение, а так же работа с адресным реестром.













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