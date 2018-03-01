НОВОСТИ | Общество







01.03.2018 10:11 Кто придёт на помощь на зимней трассе? Алексей Ерёмин





| фото |



В палатках есть запасы питьевой воды, еды и медикаментов, одеяла и валенки. Все пункты обогрева укомплектованы полевой кухней, дизельными обогревателями и другими необходимыми средствами, чтобы оказать помощь и согреть пострадавшего.



«За период работы обратились четыре человека, у которых в машине отказала система отопления. Всех обогрели и накормили», - сообщил заместитель начальника 31-ой ПСЧ ГУ МЧС России по Тульской области Вячеслав Федянин.



Для определения источников заторов и состояния движения автомобильного транспорта на трассах региона спасателями используются беспилотники. Впрочем, по прогнозам синоптиков морозы уходят из нашего региона. Как писал классик, «Зима не даром злится…», а потому и пункты обогрева в скором времени будут свёрнуты.



Сотрудники регионального МЧС перешли в режим повышенной готовности, из-за возможных заторов на дорогах теперь там развернуты пункты обогрева. Вот в таких специальных палатках вам всегда рады. Здесь замёрзшего путника обогреют и угостят.В палатках есть запасы питьевой воды, еды и медикаментов, одеяла и валенки. Все пункты обогрева укомплектованы полевой кухней, дизельными обогревателями и другими необходимыми средствами, чтобы оказать помощь и согреть пострадавшего.«За период работы обратились четыре человека, у которых в машине отказала система отопления. Всех обогрели и накормили», - сообщил заместитель начальника 31-ой ПСЧ ГУ МЧС России по Тульской области Вячеслав Федянин.Для определения источников заторов и состояния движения автомобильного транспорта на трассах региона спасателями используются беспилотники. Впрочем, по прогнозам синоптиков морозы уходят из нашего региона. Как писал классик, «Зима не даром злится…», а потому и пункты обогрева в скором времени будут свёрнуты.





Читать @gtrktula

















