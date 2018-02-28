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28.02.2018 19:23 Заболеваемость гриппом и ОРВИ в регионе все еще ниже эпидпорога "Вести-Тула"





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При этом, как сообщает управление Роспотребнадзора, наличие вирусов гриппа подтверждено у 16 заболевших. Продолжается мониторинг за закрытием образовательных учреждений области в связи с высокой заболеваемостью инфекциями верхних и нижних дыхательных путей. На прошедшей неделе частично приостановлен образовательный процесс в 7 классах 6 школ и 1 группе дошкольного учреждения.





За восьмую неделю 2018 года в области зарегистрирован 7051 случай заболеваний гриппом и ОРВИ, что всё ещё ниже эпидемического порога на 29 % и практически на уровне заболеваемости предыдущей недели. В Туле за минувшую неделю зарегистрировано 3594 случая заболеваний, что также ниже эпидемического порога на 30%.При этом, как сообщает управление Роспотребнадзора, наличие вирусов гриппа подтверждено у 16 заболевших. Продолжается мониторинг за закрытием образовательных учреждений области в связи с высокой заболеваемостью инфекциями верхних и нижних дыхательных путей. На прошедшей неделе частично приостановлен образовательный процесс в 7 классах 6 школ и 1 группе дошкольного учреждения.

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