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28.02.2018 16:41 Тульская областная филармония получила подарок, обещанный губернатором "Вести-Тула"





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«Мы надеемся, что эти музыкальные инструменты добавят новое звучание коллективу. Уверена, что симфонический оркестр Тульской областной филармонии будет радовать не только наших зрителей, но и зрителей всех регионов России», - говорит директор фонда «Перспектива» Юлия Федосеева.



Тульская областная филармония получила обещанный губернатором Алексеем Дюминым подарок - кларнет и флейту-пикколо. Сертификаты на эти музыкальные инструменты были переданы в декабре 2017 года в канун 80-летнего юбилея филармонии.«Мы надеемся, что эти музыкальные инструменты добавят новое звучание коллективу. Уверена, что симфонический оркестр Тульской областной филармонии будет радовать не только наших зрителей, но и зрителей всех регионов России», - говорит директор фонда «Перспектива» Юлия Федосеева.











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