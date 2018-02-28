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28.02.2018 16:23 Панфилов: фирма, которая должна была утилизировать отходы, привлечена к ответственности "Вести-Тула"





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Как рассказал министр экологии природных ресурсов Тульской области Юрий Панфилов, «…Росприроднадзор привлек к ответственности предприятие «Щегловский вал». Штраф составил 200 тысяч рублей. Мы привлекли к ответственности ООО «Бренд», которое по договору должно было утилизировать данные отходы. На данный момент дело находится в суде. Рассмотрение назначено на 12 марта».

Мы продолжаем следить за развитием истории о незаконной свалке опасных отходов, которые были обнаружены в районе поселка Новомедвенский в середине января. Тогда 300 канистр, а это около 6 тонн химически опасных веществ, в числе которых серная и соляная кислота, гальванический шлам, было выброшено под Тулой.Как рассказал министр экологии природных ресурсов Тульской области Юрий Панфилов, «…Росприроднадзор привлек к ответственности предприятие «Щегловский вал». Штраф составил 200 тысяч рублей. Мы привлекли к ответственности ООО «Бренд», которое по договору должно было утилизировать данные отходы. На данный момент дело находится в суде. Рассмотрение назначено на 12 марта».









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