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28.02.2018 15:54 В Туле на Аллее славы установили бюст оружейника Евгения Сабинина "Вести-Тула"





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Сегодня бюст Евгения Сабинина был установлен на Аллее славы Тульского музея оружия. «Он прошел путь от мастера до директора завода и никогда на этом пути не изменял себе. – Говорит внучка оружейника Анна Сабинина. - Он не ставил почет и славу выше своих обязанностей. В этом и есть секрет его успешного руководства людьми. Многие помнят его с уважением и благодарностью».



Как отметил председатель Правительства Тульской области Юрий Андрианов, «…Евгений Сабинин был человеком с большой буквы, гражданином, героем своего времени. Он многое сделал не только для Тулы, для завода, но и в целом для оборонной промышленности».





Потомственный оружейник Евгений Сабининн в течение двадцати двух лет возглавлял ТОЗ. Он был удостоен званий Герой социалистического труда и Почетный гражданин города Тулы. При нем завод был полностью модернизирован, велись опытные работы и осваивались новые изделия. В течение десяти лет объем выпускаемой продукции увеличился почти в семь раз.Сегодня бюст Евгения Сабинина был установлен на Аллее славы Тульского музея оружия. «Он прошел путь от мастера до директора завода и никогда на этом пути не изменял себе. – Говорит внучка оружейника Анна Сабинина. - Он не ставил почет и славу выше своих обязанностей. В этом и есть секрет его успешного руководства людьми. Многие помнят его с уважением и благодарностью».Как отметил председатель Правительства Тульской области Юрий Андрианов, «…Евгений Сабинин был человеком с большой буквы, гражданином, героем своего времени. Он многое сделал не только для Тулы, для завода, но и в целом для оборонной промышленности».

















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