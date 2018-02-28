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НОВОСТИ | Общество



28.02.2018 15:54 В Туле на Аллее славы установили бюст оружейника Евгения Сабинина
"Вести-Тула"



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Потомственный оружейник Евгений Сабининн в течение двадцати двух лет возглавлял ТОЗ. Он был удостоен званий Герой социалистического труда и Почетный гражданин города Тулы. При нем завод был полностью модернизирован, велись опытные работы и осваивались новые изделия. В течение десяти лет объем выпускаемой продукции увеличился почти в семь раз.

Сегодня бюст Евгения Сабинина был установлен на Аллее славы Тульского музея оружия. «Он прошел путь от мастера до директора завода и никогда на этом пути не изменял себе. – Говорит внучка оружейника Анна Сабинина. - Он не ставил почет и славу выше своих обязанностей. В этом и есть секрет его успешного руководства людьми. Многие помнят его с уважением и благодарностью».

Как отметил председатель Правительства Тульской области Юрий Андрианов, «…Евгений Сабинин был человеком с большой буквы, гражданином, героем своего времени. Он многое сделал не только для Тулы, для завода, но и в целом для оборонной промышленности».




















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