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28.02.2018 15:50 Туляки не только покупают франшизы, но и создают собственные Алексей Ерёмин





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Ещё несколько лет назад тульская «ликёрка», а точнее то, что осталось от некогда известного на всю страну завода, больше напоминало руины – сегодня в этих стенах расположилось одно из самых модных мест самоварной столицы. Когда-то Дмитрий и Дарья могли часами просиживать в любимом кафе за чашкой кофе. А в один прекрасный день решили стать его частью.



«Мы были нацелены на конкретное место, и когда увидели, что у него есть франшиза, начали думать в эту сторону», - рассказала Дарья Грязнова.



Собравшись силами, пара решила первоначально обратиться к главному представителю данного бренда. На удивление, представитель компании не только одобрил их идею, но и практически уговорил. По мнению Дмитрия Сизова, «паушальный взнос по франшизе этого стоит. Скорее всего, ты эти деньги потратишь в первый же год, оптимизируя процессы, дорабатывая рецептуру. Здесь же ты уже получаешь, костяк, основную модель».



Бизнес развивается, и от этого развития остаются довольны как предприниматели, так и сам франчайзор, ведь марка стала ещё больше узнаваема.



Как показывает практика, попробовав один раз использовать для развития собственного бизнеса чью-то успешную идею и имя, предприниматель не останавливается на достигнутом, используя ещё большие возможности. Но, по мнению Сергея Фролова, одного из первых тульских бизнесменов, очень важно не забывать и о личных качествах, о коммерческой жилке.



«Некоторые предприниматели глубоко заблуждаются, думая, что за них франчайзор будет делать всё. Дальше ты работаешь сам. У тебя должен быть потенциал предпринимателя, навыки. Важно понимать, что это тоже риск», - рассказал Сергей Фролов.



Алексей Локонцев, парень из маленького села в Щёкинском районе, сегодня - владелец крупнейшей в России сети барбершопов: 170 шопов в более чем 30 городах страны. Он не покупал франшизу, он сам её создал.



«Когда продукт идеален, то без разницы, откуда он вышел – из региона или из Москвы. Я полностью даю людям бизнес-модель. Даже если они не умели вести бизнес, у них не получится разрушить мой продукт. У меня нет ни одного недовольного, а все, кто работает больше года, зарабатывают от 300 тысяч в месяц», - говорит владелец сети барбершопов Алексей Локонцев.



Самым ярким примером франчайзинга является сеть ресторанов быстрого питания «Subway», имеющая больше сорока тысяч точек в более чем ста странах мира.



Очевидно, что региональные предприниматели почувствовали все плюсы такого варианта бизнеса. Конечно, тут есть и влияние кризиса, при котором люди доверяют устойчивым и проверенным бизнес-моделям. Экономическая целесообразность для регионов тут очевидна. В частности, создание большого количества рабочих мест, вовлечение местного населения в экономические процессы и развитие в конкретной области своего сектора экономики.



Франчайзинг – это широкие возможности для реализации многих экономически выгодных планов, эффективный и действенный вариант для повышения объемов малого бизнеса в России.



Бизнес по франчайзингу активно развивается в российских регионах, и в последние годы это стало настоящим трендом. Реклама, как известно, - двигатель торговли. Истина, доказанная временем и историями коммерческих успехов. Но чтобы реклама начала работать, в неё нужно вложить достаточное количество времени и денег. Есть истории куда более успешные – когда бренд работает на вас и ваш бизнес. Это и называется франчайзингом.Ещё несколько лет назад тульская «ликёрка», а точнее то, что осталось от некогда известного на всю страну завода, больше напоминало руины – сегодня в этих стенах расположилось одно из самых модных мест самоварной столицы. Когда-то Дмитрий и Дарья могли часами просиживать в любимом кафе за чашкой кофе. А в один прекрасный день решили стать его частью.«Мы были нацелены на конкретное место, и когда увидели, что у него есть франшиза, начали думать в эту сторону», - рассказала Дарья Грязнова.Собравшись силами, пара решила первоначально обратиться к главному представителю данного бренда. На удивление, представитель компании не только одобрил их идею, но и практически уговорил. По мнению Дмитрия Сизова, «паушальный взнос по франшизе этого стоит. Скорее всего, ты эти деньги потратишь в первый же год, оптимизируя процессы, дорабатывая рецептуру. Здесь же ты уже получаешь, костяк, основную модель».Бизнес развивается, и от этого развития остаются довольны как предприниматели, так и сам франчайзор, ведь марка стала ещё больше узнаваема.Как показывает практика, попробовав один раз использовать для развития собственного бизнеса чью-то успешную идею и имя, предприниматель не останавливается на достигнутом, используя ещё большие возможности. Но, по мнению Сергея Фролова, одного из первых тульских бизнесменов, очень важно не забывать и о личных качествах, о коммерческой жилке.«Некоторые предприниматели глубоко заблуждаются, думая, что за них франчайзор будет делать всё. Дальше ты работаешь сам. У тебя должен быть потенциал предпринимателя, навыки. Важно понимать, что это тоже риск», - рассказал Сергей Фролов.Алексей Локонцев, парень из маленького села в Щёкинском районе, сегодня - владелец крупнейшей в России сети барбершопов: 170 шопов в более чем 30 городах страны. Он не покупал франшизу, он сам её создал.«Когда продукт идеален, то без разницы, откуда он вышел – из региона или из Москвы. Я полностью даю людям бизнес-модель. Даже если они не умели вести бизнес, у них не получится разрушить мой продукт. У меня нет ни одного недовольного, а все, кто работает больше года, зарабатывают от 300 тысяч в месяц», - говорит владелец сети барбершопов Алексей Локонцев.Самым ярким примером франчайзинга является сеть ресторанов быстрого питания «Subway», имеющая больше сорока тысяч точек в более чем ста странах мира.Очевидно, что региональные предприниматели почувствовали все плюсы такого варианта бизнеса. Конечно, тут есть и влияние кризиса, при котором люди доверяют устойчивым и проверенным бизнес-моделям. Экономическая целесообразность для регионов тут очевидна. В частности, создание большого количества рабочих мест, вовлечение местного населения в экономические процессы и развитие в конкретной области своего сектора экономики.Франчайзинг – это широкие возможности для реализации многих экономически выгодных планов, эффективный и действенный вариант для повышения объемов малого бизнеса в России.







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