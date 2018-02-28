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28.02.2018 15:18 В Щёкинском районе грузовик насмерть сбил пешехода "Вести-Тула"





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В этот же день на подъезде к деревне Маклец Новомосковского городского округа на перекрёстке равнозначных дорог столкнулись Suzuki и BMW. В результате ДТП пострадал и был доставлен в больницу водитель Suzuki.





Накануне в деревне Старая Колпна Щекинского района под колёса автомобиля MAN попал пешеход. Мужчина от полученных травм скончался на месте.В этот же день на подъезде к деревне Маклец Новомосковского городского округа на перекрёстке равнозначных дорог столкнулись Suzuki и BMW. В результате ДТП пострадал и был доставлен в больницу водитель Suzuki.

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