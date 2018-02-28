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28.02.2018 14:32 ОНФ запускает в Туле квест по городскому ориентированию Вести-Тула





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Игра будет проходить в вечернее время по рабочим дням и охватит порядка 30 городов России. Всего запланировано 10 игр, в день по одной. Последняя - суперигра, за которую будет начисляться в полтора раза больше баллов. Чтобы стать участником, необходимо пройти регистрацию с помощью Телеграм-бота @code18mv_bot. Задания будут рассылаться через специальный канал Телеграма. Включайтесь!



Сегодня Общероссийский народный фронт запускает в Туле квест «18 мгновений весны» по городскому ориентированию и поиску кодов на различных объектах. Как показывает практика, многие не знают, сколько нового и интересного появилось в городе, а с помощью игры это упущение получится устранить и оценить изменения, произошедшие в Туле и стране.Игра будет проходить в вечернее время по рабочим дням и охватит порядка 30 городов России. Всего запланировано 10 игр, в день по одной. Последняя - суперигра, за которую будет начисляться в полтора раза больше баллов. Чтобы стать участником, необходимо пройти регистрацию с помощью Телеграм-бота @code18mv_bot. Задания будут рассылаться через специальный канал Телеграма. Включайтесь!

Читать @gtrktula

















