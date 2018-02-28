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28.02.2018 14:09 В Тульской области завершается голосование за любимых докторов Вести-Тула





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Самое важное в конкурсе «Любимый доктор», как пояснил руководитель тульского здравоохранения Андрей Третьяков, то, что врачей оценивает не министр, не главврач, а пациенты. Только они решают, насколько качественно их лечат, насколько к ним по-доброму и с вниманием относятся, насколько доктор отзывчив и милосерден.



По итогам конкурса каждый народно признанный любимый доктор получит благодарность от руководства минздрава, сертификаты и подарки.



Сегодня в регионе последний день голосования в конкурсе «Любимый доктор». Итоги минздрав подведет на следующей неделе. В течение месяца проводилось анкетирование среди пациентов поликлиник и стационаров. Победителями будут признаны врачи, набравшие наибольшее количество голосов пациентов.Самое важное в конкурсе «Любимый доктор», как пояснил руководитель тульского здравоохранения Андрей Третьяков, то, что врачей оценивает не министр, не главврач, а пациенты. Только они решают, насколько качественно их лечат, насколько к ним по-доброму и с вниманием относятся, насколько доктор отзывчив и милосерден.По итогам конкурса каждый народно признанный любимый доктор получит благодарность от руководства минздрава, сертификаты и подарки.

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