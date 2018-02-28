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28.02.2018 13:58 Общественный транспорт и пробки в Туле: Перемены назрели Виталий Моторин





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Не только жители - на неудовлетворительную работу перевозчиков главе региона жалуются уже даже главы администраций. «Та рабочая группа, которая была создана на базе муниципалитета, в присутствии полиции не была допущена ни на одну базу частных перевозчиков с целью обследования», - рассказал глава администрации Тулы Евгений Авилов.



Перемены явно назрели. Основной документ в стране, который регулирует работу общественного транспорта, это 220-й Федеральный закон. В него в конце прошлого года были внесены изменения, которые отныне позволяют регионам выдвигать дополнительные требования к коммерческим перевозчикам.



Максимально возможное количество маршруток на линии всегда, а не только в часы пик, движение по четкому расписанию, а для контроля первого и второго - подключение маршруток к системе ГЛОНАСС - вот те дополнительные требования, которые для коммерческих перевозчиков сформулировали в Тульской области.



«При неисполнении данного требования уполномоченный орган сможет обратиться в суд для отзыва свидетельства на маршрут», - сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник.



239 единиц муниципального транспорта и более 1300 коммерческого- именно столько каждый день выходят на свои маршруты в областной столице. Казалось бы, число большое, но сказать, что 11 частных перевозчиков и основной муниципальный помогают друг другу в общем деле перевозки пассажиров - нельзя.



По словам директора МКП «Тулгорэлектротранс» Алексея Марушкина, «в основном, коммерческий транспорт дублирует маршруты общественного и получается какая-то борьба и гонка. Если была бы единая транспортная система, с единым расписанием, тогда проблем в движении не было бы».



Создание такого единого расписания - один из важнейших пунктов обсуждаемой сейчас в регионе транспортной стратегии, другой - борьба с пробками. По данным специалистов ТулГУ, которых привлекут к участию в проекте, в часы пик на дорогах города одновременно находятся порядка 70 тысяч автомобилей. Вуз займется исследованиями дорожного трафика, которые примут в расчет и новые микрорайоны, и торговые центры.



Как считает заведующий кафедрой «Автомобили и автомобильное хозяйство» ТулГУ Игорь Агуреев, «совершенно необходимо рассмотреть работу светофорных объектов, потому что в Туле пока не было ни одного светофорного объекта, который мог бы менять режим в зависимости от времени суток. Нет даже двух скоординированных светофоров».



Как сообщил председатель Правительства Тульской области Юрий Андрианов, «Тула исторически строилась по принципу так называемых слобод. Перед каждыми слободами, районами есть так называемые «бутылочные горлышки». С учётом опыта, скорее всего, Санкт-Петербурга, мы к нам попросим подъехать экспертов».



«Надо ускорить этот процесс, чтобы мы его не растягивали», - подытожил губернатор Алексей Дюмин.



Предполагается, что все необходимые изменения примут форму некого стратегического документа, который будет призван вывести работу общественного транспорта в Тульской области на качественно новый уровень.



«Жалобы приходили из Новомосковска, Тулы, Дубенского и Щекинского районов. В обращениях говорится, что автобусы холодные, ломаются на маршруте», - начал совещание губернатор Тульской области Алексей Дюмин.Не только жители - на неудовлетворительную работу перевозчиков главе региона жалуются уже даже главы администраций. «Та рабочая группа, которая была создана на базе муниципалитета, в присутствии полиции не была допущена ни на одну базу частных перевозчиков с целью обследования», - рассказал глава администрации Тулы Евгений Авилов.Перемены явно назрели. Основной документ в стране, который регулирует работу общественного транспорта, это 220-й Федеральный закон. В него в конце прошлого года были внесены изменения, которые отныне позволяют регионам выдвигать дополнительные требования к коммерческим перевозчикам.Максимально возможное количество маршруток на линии всегда, а не только в часы пик, движение по четкому расписанию, а для контроля первого и второго - подключение маршруток к системе ГЛОНАСС - вот те дополнительные требования, которые для коммерческих перевозчиков сформулировали в Тульской области.«При неисполнении данного требования уполномоченный орган сможет обратиться в суд для отзыва свидетельства на маршрут», - сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник.239 единиц муниципального транспорта и более 1300 коммерческого- именно столько каждый день выходят на свои маршруты в областной столице. Казалось бы, число большое, но сказать, что 11 частных перевозчиков и основной муниципальный помогают друг другу в общем деле перевозки пассажиров - нельзя.По словам директора МКП «Тулгорэлектротранс» Алексея Марушкина, «в основном, коммерческий транспорт дублирует маршруты общественного и получается какая-то борьба и гонка. Если была бы единая транспортная система, с единым расписанием, тогда проблем в движении не было бы».Создание такого единого расписания - один из важнейших пунктов обсуждаемой сейчас в регионе транспортной стратегии, другой - борьба с пробками. По данным специалистов ТулГУ, которых привлекут к участию в проекте, в часы пик на дорогах города одновременно находятся порядка 70 тысяч автомобилей. Вуз займется исследованиями дорожного трафика, которые примут в расчет и новые микрорайоны, и торговые центры.Как считает заведующий кафедрой «Автомобили и автомобильное хозяйство» ТулГУ Игорь Агуреев, «совершенно необходимо рассмотреть работу светофорных объектов, потому что в Туле пока не было ни одного светофорного объекта, который мог бы менять режим в зависимости от времени суток. Нет даже двух скоординированных светофоров».Как сообщил председатель Правительства Тульской области Юрий Андрианов, «Тула исторически строилась по принципу так называемых слобод. Перед каждыми слободами, районами есть так называемые «бутылочные горлышки». С учётом опыта, скорее всего, Санкт-Петербурга, мы к нам попросим подъехать экспертов».«Надо ускорить этот процесс, чтобы мы его не растягивали», - подытожил губернатор Алексей Дюмин.Предполагается, что все необходимые изменения примут форму некого стратегического документа, который будет призван вывести работу общественного транспорта в Тульской области на качественно новый уровень.







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