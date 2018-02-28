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28.02.2018 10:58 В Туле школьников учат ориентироваться в мире финансов Надежда Долгих





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Финансовый опыт, полученный в школе, ребята обсудят с родителями. Этот пример не может быть не заразительным. Учет семейного бюджета ведет лишь четверть граждан, у остальных решения о тратах принимаются, исходя из суммы, которая есть в кошельке в данный момент.



По словам экспертов, чтобы навести порядок в своем кошельке, нужно в течение 2-3 месяцев записывать все свои расходы, заносить их в компьютер, смартфон или просто специальную таблицу. Это подскажет, от каких трат, как правило, незаметных, и в каких случаях можно отказаться.



Некоторые покупки могут вызвать так называемый «эффект капучино», когда человек недооценивает мелкие траты, откликается на бесконечные распродажи. Из таких мелочей за год складываются пятизначные суммы. Конечно, полностью отказывать себе в удовольствии не стоит. Нужно тоже его планировать. Есть несколько правил, которые необходимо соблюдать:



- вести учет доходов и расходов,

- не тратить больше, чем зарабатываешь,

- не брать кредиты беспорядочно,

- использовать финансовые инструменты для сбережения и накопления средств, изучать проверенные источники информации о них,

- иметь финансовую «подушку безопасности»,

- сохранять все оригиналы документов о финансовых операциях.



Накопления на непредвиденные расходы эксперты советуют делать, каков бы ни был доход, пусть это будет и небольшая сумма. И хранить ее в банке на удобных вам условиях. Проверить банк можно на сайте Банка России, где есть список тех, кто участвует в системе страхования вкладов. Эпоха, когда термин «финансовая грамотность» входил разве что в спецсловарь для экономических вузов, давно ушла в прошлое. Теперь навык управлять деньгами прививают уже со школы. А задачи по финграмотности, например, расчет полной стоимости кредита, входят в ЕГЭ по математике, чтобы потом справиться во взрослой жизни.



В этом классе Центра образования №8 - необыкновенный урок. Школьники разбиваются не на команды, а на семьи! Это урок финансовой грамотности. Сегодня их задача - посчитать и распланировать семейный бюджет, записать доходы, прикинуть обязательные траты и возможную экономию.Финансовый опыт, полученный в школе, ребята обсудят с родителями. Этот пример не может быть не заразительным. Учет семейного бюджета ведет лишь четверть граждан, у остальных решения о тратах принимаются, исходя из суммы, которая есть в кошельке в данный момент.По словам экспертов, чтобы навести порядок в своем кошельке, нужно в течение 2-3 месяцев записывать все свои расходы, заносить их в компьютер, смартфон или просто специальную таблицу. Это подскажет, от каких трат, как правило, незаметных, и в каких случаях можно отказаться.Некоторые покупки могут вызвать так называемый «эффект капучино», когда человек недооценивает мелкие траты, откликается на бесконечные распродажи. Из таких мелочей за год складываются пятизначные суммы. Конечно, полностью отказывать себе в удовольствии не стоит. Нужно тоже его планировать. Есть несколько правил, которые необходимо соблюдать:- вести учет доходов и расходов,- не тратить больше, чем зарабатываешь,- не брать кредиты беспорядочно,- использовать финансовые инструменты для сбережения и накопления средств, изучать проверенные источники информации о них,- иметь финансовую «подушку безопасности»,- сохранять все оригиналы документов о финансовых операциях.Накопления на непредвиденные расходы эксперты советуют делать, каков бы ни был доход, пусть это будет и небольшая сумма. И хранить ее в банке на удобных вам условиях. Проверить банк можно на сайте Банка России, где есть список тех, кто участвует в системе страхования вкладов. Эпоха, когда термин «финансовая грамотность» входил разве что в спецсловарь для экономических вузов, давно ушла в прошлое. Теперь навык управлять деньгами прививают уже со школы. А задачи по финграмотности, например, расчет полной стоимости кредита, входят в ЕГЭ по математике, чтобы потом справиться во взрослой жизни.





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