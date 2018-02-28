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28.02.2018 10:31 Когда в Алексине появится нормальное горячее водоснабжение? Вести-Тула





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Реконструкция будет проходить в пять этапов. Территорию на карте разделили по районам и определили, где будут располагаться котельные. Сегодня ведется активная работа с документацией. Завершить глобальную работу планируют к 2022 году. Решение о масштабной реконструкции было принято здесь не случайно.



Как рассказал начальник управления жизнеобеспечения администрации Алексина Артур Пепанян, «эта система предполагает циркуляцию, то есть не понадобится подолгу сливать воду, чтобы пошла нормативная температура воды. Сейчас происходит именно такая ситуация, что не лучшим образом отражается на оплате, так как у всех стоят счетчики».



В Алексине планируется грандиозная модернизация системы горячего водоснабжения. Она охватит левобережную часть города, так что в благополучателях окажется порядка 15 тысяч человек.Реконструкция будет проходить в пять этапов. Территорию на карте разделили по районам и определили, где будут располагаться котельные. Сегодня ведется активная работа с документацией. Завершить глобальную работу планируют к 2022 году. Решение о масштабной реконструкции было принято здесь не случайно.Как рассказал начальник управления жизнеобеспечения администрации Алексина Артур Пепанян, «эта система предполагает циркуляцию, то есть не понадобится подолгу сливать воду, чтобы пошла нормативная температура воды. Сейчас происходит именно такая ситуация, что не лучшим образом отражается на оплате, так как у всех стоят счетчики».





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