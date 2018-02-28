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28.02.2018 09:32 Депутаты Тульской Облдумы лично убедились в качестве продукции Болоховского хлебозавода София Гафарова





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Сырье не только натуральное, но и исключительно отечественное. Более того - из области. Так, сливочное масло берут в сельхозпредприятии «Дедилово». Мука - из Новомосковска и Серпухова. Как отметил председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов, это немаловажно для экономики области: «50 миллионов рублей налогов в муниципальный бюджет - это достаточно серьезно. И зарплата выше средней в области. Молодцы! Это говорит, что предприятие развивается, имеет будущее, коллектив не стоит. Лучшее впереди!».



Как показатель - на производство приходит молодежь, привлекают условия работы. Как рассказала начальник производства Ирина Дюжина, «предприятие работает стабильно, осенью прошло значительное повышение зарплаты, у всех работников полный социальный пакет».



В день хлебозавод производит порядка 14 тонн продукции, которая расходится не только по региону, но и за пределами.



Этот батон нарезной прошел более 40 критериев проверки качества и вошел в восьмерку лучших хлебобулочных изделий страны. Теперь только болоховский нарезной батон - единственный из всех хлебобулочных изделий региона имеет Всероссийский знак качества.



Свежие и ароматные, прямо из печки тянутся по конвейеру батоны. По соседству на лотках - припудренные сахарной пудрой аппетитные кексы. Более 40 наименований хлебобулочных и кондитерских изделий в сутки сегодня выпускает Болоховский хлебозавод. Но не только объемами и ассортиментом удивляет производство, но и качеством своей продукции.Сырье не только натуральное, но и исключительно отечественное. Более того - из области. Так, сливочное масло берут в сельхозпредприятии «Дедилово». Мука - из Новомосковска и Серпухова. Как отметил председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов, это немаловажно для экономики области: «50 миллионов рублей налогов в муниципальный бюджет - это достаточно серьезно. И зарплата выше средней в области. Молодцы! Это говорит, что предприятие развивается, имеет будущее, коллектив не стоит. Лучшее впереди!».Как показатель - на производство приходит молодежь, привлекают условия работы. Как рассказала начальник производства Ирина Дюжина, «предприятие работает стабильно, осенью прошло значительное повышение зарплаты, у всех работников полный социальный пакет».В день хлебозавод производит порядка 14 тонн продукции, которая расходится не только по региону, но и за пределами.Этот батон нарезной прошел более 40 критериев проверки качества и вошел в восьмерку лучших хлебобулочных изделий страны. Теперь только болоховский нарезной батон - единственный из всех хлебобулочных изделий региона имеет Всероссийский знак качества.







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