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27.02.2018 19:15 В Туле открылась восьмая выставка-ярмарка православной литературы Вести-Тула





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В рамках мероприятия проходят художественные конкурсы чтецов, изготовления книг своими руками. Православные издательства привозят полный спектр своей печатной продукции. Выставка продлится до 5 марта. А в выходные посетителей ждут мастер-классы.



Редактор издательского отдела Тульской епархии Ирина Червякова рассказала, что «уже третий год принимает участие издательство игуменьи Таисии из Санкт-Петербурга, которое привозит уникальные издания, которых нет даже в Москве. В Центральной России эти книги, посвященные царской семье, истории русской церкви ХХ века, можно купить только на нашей выставке».



Все новинки православной литературы можно увидеть на книжной выставке-ярмарке, которая открылась сегодня в Туле в бывшем Дворце культуры железнодорожников. Она проходит восьмой год подряд, и за это время стала настоящим просветительским форумом.В рамках мероприятия проходят художественные конкурсы чтецов, изготовления книг своими руками. Православные издательства привозят полный спектр своей печатной продукции. Выставка продлится до 5 марта. А в выходные посетителей ждут мастер-классы.Редактор издательского отдела Тульской епархии Ирина Червякова рассказала, что «уже третий год принимает участие издательство игуменьи Таисии из Санкт-Петербурга, которое привозит уникальные издания, которых нет даже в Москве. В Центральной России эти книги, посвященные царской семье, истории русской церкви ХХ века, можно купить только на нашей выставке».





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