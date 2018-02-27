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27.02.2018 19:02 В Тульской области наметился рост базовых отраслей промышленности Вести-Тула





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По общему объёму привлекаемых федеральных средств в губернию Тульская область занимает четвертое место в стране, уступая только Санкт-Петербургу, Московской и Нижегородской областям и опережая Татарстан и непосредственно столицу - Москву.



Как сообщил министр промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области Дмитрий Ломовцев, «за январь у нас базовые отрасли – химия, металлургия, пищевое производство – демонстрируют динамику к росту. Для нас это важнее, чем интегральный показатель из-за неритмичности отгрузки».



Более 1,5 миллиардов рублей было привлечено на развитие промышленности в Тульскую область. Такие цифры сегодня были озвучены на пресс-конференции, посвящённой итогам деятельности министерства промышленности и топливно-энергетического комплекса региона за 2017 год.По общему объёму привлекаемых федеральных средств в губернию Тульская область занимает четвертое место в стране, уступая только Санкт-Петербургу, Московской и Нижегородской областям и опережая Татарстан и непосредственно столицу - Москву.Как сообщил министр промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области Дмитрий Ломовцев, «за январь у нас базовые отрасли – химия, металлургия, пищевое производство – демонстрируют динамику к росту. Для нас это важнее, чем интегральный показатель из-за неритмичности отгрузки».





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