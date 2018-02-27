НОВОСТИ







27.02.2018 18:46 Всё больше баннеров в Тульской области зовут на президентские выборы Вести-Тула





| фото |



Подготовка ко дню голосования идет в рабочем порядке. Уже пущены в тираж бюллетени для голосования, информационные листовки для граждан, а также плакаты со списками кандидатов. В области будет организовано около полусотни тематических и именных участков, а также таких, где можно будет отведать чаю с тульскими гастрономическими брендами.



По словам председателя Избирательной комиссии Тульской области Сергея Костенко, «с 1 марта стартует третий этап информирования избирателей о проведении выборов президента Российской Федерации. В соответствии с требованиями Центральной избирательной комиссии увеличивается число площадей, которые задействованы для размещения информации: более 320 баннеров и билбордов было задействовано на предыдущем этапе, сейчас это число продолжает увеличиваться».



На выборах президента страны 18 марта в Тульской области впервые будут голосовать 70 тысяч молодых избирателей. Такую статистику озвучили сегодня на заседании организационного комитета по оказанию содействия избирательным региональным комиссиям.Подготовка ко дню голосования идет в рабочем порядке. Уже пущены в тираж бюллетени для голосования, информационные листовки для граждан, а также плакаты со списками кандидатов. В области будет организовано около полусотни тематических и именных участков, а также таких, где можно будет отведать чаю с тульскими гастрономическими брендами.По словам председателя Избирательной комиссии Тульской области Сергея Костенко, «с 1 марта стартует третий этап информирования избирателей о проведении выборов президента Российской Федерации. В соответствии с требованиями Центральной избирательной комиссии увеличивается число площадей, которые задействованы для размещения информации: более 320 баннеров и билбордов было задействовано на предыдущем этапе, сейчас это число продолжает увеличиваться».







Читать @gtrktula

















