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27.02.2018 18:46 Всё больше баннеров в Тульской области зовут на президентские выборы
Вести-Тула

Всё больше баннеров в Тульской области зовут на президентские выборы

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На выборах президента страны 18 марта в Тульской области впервые будут голосовать 70 тысяч молодых избирателей. Такую статистику озвучили сегодня на заседании организационного комитета по оказанию содействия избирательным региональным комиссиям.

Подготовка ко дню голосования идет в рабочем порядке. Уже пущены в тираж бюллетени для голосования, информационные листовки для граждан, а также плакаты со списками кандидатов. В области будет организовано около полусотни тематических и именных участков, а также таких, где можно будет отведать чаю с тульскими гастрономическими брендами.

По словам председателя Избирательной комиссии Тульской области Сергея Костенко, «с 1 марта стартует третий этап информирования избирателей о проведении выборов президента Российской Федерации. В соответствии с требованиями Центральной избирательной комиссии увеличивается число площадей, которые задействованы для размещения информации: более 320 баннеров и билбордов было задействовано на предыдущем этапе, сейчас это число продолжает увеличиваться».
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