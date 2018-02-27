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27.02.2018 18:34 Тульский проект «Экологическая карта» вышел в финал международного конкурса Вести-Тула





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Что можно увидеть на экологической карте? Собственно, всё, что составляет экологическую картину. С одной стороны – заповедники, парки, особо охраняемые территории и уникальные природные ландшафты, с другой – мусорные полигоны, свалки и промышленные предприятия, со справкой о воздействии каждого на природу.



Как рассказал министр экологии и природных ресурсов Тульской области Юрий Панфилов, «мы сегодня утром получили информацию о том, что тульский проект «Экологическая карта» с дополнительным сервисом «Красная книга Тульской области» вошел в следующий отборочный тур, мы в пятерке лидеров. Мы можем презентовать, воспользоваться их площадкой. Наш проект будет опубликован в их информационном справочнике, который будет распространен и среди участников. Аудитория голосования была более миллиона человек».



Сегодня стало известно, что тульский проект «Экологическая карта Тульской области» вышел в финал международного конкурса информационных проектов, который состоится в Женеве с 19 по 23 марта на площадке Организации объединенных наций. Тульский регион в этом соревновании представлен впервые, на первом этапе отбор осуществляло жюри, а на втором – голосование было уже всенародным.Что можно увидеть на экологической карте? Собственно, всё, что составляет экологическую картину. С одной стороны – заповедники, парки, особо охраняемые территории и уникальные природные ландшафты, с другой – мусорные полигоны, свалки и промышленные предприятия, со справкой о воздействии каждого на природу.Как рассказал министр экологии и природных ресурсов Тульской области Юрий Панфилов, «мы сегодня утром получили информацию о том, что тульский проект «Экологическая карта» с дополнительным сервисом «Красная книга Тульской области» вошел в следующий отборочный тур, мы в пятерке лидеров. Мы можем презентовать, воспользоваться их площадкой. Наш проект будет опубликован в их информационном справочнике, который будет распространен и среди участников. Аудитория голосования была более миллиона человек».





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