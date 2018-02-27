НОВОСТИ | Общество







27.02.2018 18:18 Голосование по общегородским вопросам в Туле назначено на 18 марта Вести-Тула





| фото |



Также жители областной столицы смогут выразить своё мнение по транспортным вопросам: необходима ли выделенная полоса для общественного транспорта, нужно ли сохранить трамвайное движение. Общегородское голосование будет проходить 18 марта с 8 утра и до 20 часов. Адреса территориальных счётных комиссий можно узнать на сайте администрации Тулы.



Глава администрации Тулы Евгений Авилов подписал постановление о назначении голосования по общегородским вопросам на 18 марта 2018 года. В этот день туляки выскажут свои пожелания по проектам благоустройства общественных территорий в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Речь о десяти площадках в Туле, из которых будет выбрано несколько для реализации проектов благоустройства.Также жители областной столицы смогут выразить своё мнение по транспортным вопросам: необходима ли выделенная полоса для общественного транспорта, нужно ли сохранить трамвайное движение. Общегородское голосование будет проходить 18 марта с 8 утра и до 20 часов. Адреса территориальных счётных комиссий можно узнать на сайте администрации Тулы.

Читать @gtrktula

















