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НОВОСТИ | Общество



27.02.2018 16:50 ГТРК «Тула» отправила в Москву записи кастинга «Синей птицы»
Елена Панова

ГТРК «Тула» отправила в Москву записи кастинга «Синей птицы»

| фото |
Последние минуты перед записью, прогоны и напутствия. Вот за этой дверью один на один с камерами юные таланты должны не просто представить номер, а прожить его.

В этом году условия кастинга «Синей птицы» изменились, а потому количество участником заметно сократилось. В телерадиокомпании «Тула» собрались самые лучшие вокалисты, танцоры и чтецы со всей области.

Тульская «Синяя птица» проходит на двух площадках. В музыкальной школе имени Райхеля выступали участники, которые занимаются академическим вокалом и исполняют сложные классические произведения.

Тула второй раз участвует в отборочном туре Всероссийского конкурса. Некоторые ребята уже были на записи год назад и снова решили попробовать свои силы. Впрочем, если и сейчас удача не улыбнется, запись на телестудии – уже событие и опыт для юных исполнителей.

Записи кастинга уже отправлены в московскую редакцию «Синей птицы». Итоги подведут ближе к осени. Четвертый сезон конкурса станет по-настоящему волшебным. Главный приз – съемка в продолжении фильма-сказки «Последний богатырь».













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