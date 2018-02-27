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27.02.2018 16:16 Жительница посёлка Арсеньево два месяца получала пенсию умершего мужа Вести-Тула





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Как сообщила и. о. прокурора Арсеньевского района Ольга Ермакова, «6 сентября 2017 года у женщины умер супруг, после чего у неё возник умысел на получение его пенсии. Женщина захоронила супруга в яме недалеко от дома и два месяца получала пенсию за него. Ущерб, причинённый государству, составил 26 тысяч рублей».



Мёртвые души по-тульски. В посёлке Арсеньево женщина похоронила мужа в погребе, чтобы получать его пенсию. Эта история вскрылась через два месяца после смерти мужчины.Как сообщила и. о. прокурора Арсеньевского района Ольга Ермакова, «6 сентября 2017 года у женщины умер супруг, после чего у неё возник умысел на получение его пенсии. Женщина захоронила супруга в яме недалеко от дома и два месяца получала пенсию за него. Ущерб, причинённый государству, составил 26 тысяч рублей».





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