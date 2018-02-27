НОВОСТИ | Общество







27.02.2018 15:40 В тульские сёла начали возвращать ФАПы Вести-Тула





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В прошлом году построено пять капитальных ФАПов с жильём для медицинского работника. Три ФАПа уже работают, два будут открыты в первой декаде марта. Ведётся строительство ещё шести капитальных ФАПов, они будут достроены до сентября 2018 года. Кроме того, в девяти населённых пунктах откроются модульные фельдшерско-акушерские пункты. Все пункты имеют доступ в интернет.





По данным геоинформационной системы, в 2017 году в Тульском регионе было выявлено 20 населённых пунктов, находящихся вне зоны медицинского обслуживания. В этих сёлах и деревнях проживают около 7000 человек, в том числе тысяча детей. С 2017 года в Тульской области идёт работа по строительству, ремонту и оборудованию фельдшерско-акушерских пунктов.В прошлом году построено пять капитальных ФАПов с жильём для медицинского работника. Три ФАПа уже работают, два будут открыты в первой декаде марта. Ведётся строительство ещё шести капитальных ФАПов, они будут достроены до сентября 2018 года. Кроме того, в девяти населённых пунктах откроются модульные фельдшерско-акушерские пункты. Все пункты имеют доступ в интернет.

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