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|27.02.2018 15:40 В тульские сёла начали возвращать ФАПы
|Вести-Тула
По данным геоинформационной системы, в 2017 году в Тульском регионе было выявлено 20 населённых пунктов, находящихся вне зоны медицинского обслуживания. В этих сёлах и деревнях проживают около 7000 человек, в том числе тысяча детей. С 2017 года в Тульской области идёт работа по строительству, ремонту и оборудованию фельдшерско-акушерских пунктов.
В прошлом году построено пять капитальных ФАПов с жильём для медицинского работника. Три ФАПа уже работают, два будут открыты в первой декаде марта. Ведётся строительство ещё шести капитальных ФАПов, они будут достроены до сентября 2018 года. Кроме того, в девяти населённых пунктах откроются модульные фельдшерско-акушерские пункты. Все пункты имеют доступ в интернет.
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