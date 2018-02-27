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27.02.2018 15:11 Сосульки обнаружены на множестве домов в Туле Вести-Тула





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На многих тульских улицах крыши домов были «украшены» сосульками - от Первомайской и Дмитрия Ульянова до Металлургов. Также было обследовано 40 контейнерных площадок, выдано пять требований. Обследовано 52 прилегающие территории отдельно стоящих магазинов и торговых центров, выдано два требования.



119 придомовых территорий сегодня в первой половине дня было обследовано сотрудниками Управления по административно-техническому надзору. По результатам проверок выявлено 33 нарушения их содержания. Снег и наледь были обнаружены на одном из домов по улице Вильямса.На многих тульских улицах крыши домов были «украшены» сосульками - от Первомайской и Дмитрия Ульянова до Металлургов. Также было обследовано 40 контейнерных площадок, выдано пять требований. Обследовано 52 прилегающие территории отдельно стоящих магазинов и торговых центров, выдано два требования.

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