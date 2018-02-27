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27.02.2018 13:04 В Тульской области пройдет акция поддержки молодых избирателей "Вести-Тула"





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Акция поддержки молодых избирателей пройдёт с 18 марта по 18 апреля. Избиратели-новички получат специальные приглашения. С ними можно будет, например, получить бесплатный билет на футбольный матч тульского «Арсенала» с командой из Уфы 8 апреля.



Откроют свои двери федеральные и региональные музеи, и даже театр. «Например, Тульский академический театр драмы готов предоставить все свободные места и даже приставные кресла для тех, кто придет на тот или иной спектакль. – Говорит министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина. – Речь идет о тех, кто впервые голосует».



Также на заседании тульского избиркома стало известно, что уже тринадцать тысяч жителей области подали заявления о включении в список избирателей по месту нахождения на выборах. Заявление можно подать через МФЦ, портал Госуслуг и участковые избирательные комиссии. На заседании продемонстрировали образцы бюллетеней на предстоящих выборах.



Как рассказал секретарь избирательной комиссии Тульской области Николай Климов, «…защитная сетка в обычных бюллетенях наносится на лицевой стороне. В бюллетенях, предназначенных для голосования на КОИБах защитная сетка нанесена на обратной стороне».

Первый раз пришел на выборы? Получи приглашение в театр и спортзал. Впервые голосующие на выборах Президента Российской Федерации смогут бесплатно ходить в музеи, посещать бассейны и оздоровительные комплексы.Акция поддержки молодых избирателей пройдёт с 18 марта по 18 апреля. Избиратели-новички получат специальные приглашения. С ними можно будет, например, получить бесплатный билет на футбольный матч тульского «Арсенала» с командой из Уфы 8 апреля.Откроют свои двери федеральные и региональные музеи, и даже театр. «Например, Тульский академический театр драмы готов предоставить все свободные места и даже приставные кресла для тех, кто придет на тот или иной спектакль. – Говорит министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина. – Речь идет о тех, кто впервые голосует».Также на заседании тульского избиркома стало известно, что уже тринадцать тысяч жителей области подали заявления о включении в список избирателей по месту нахождения на выборах. Заявление можно подать через МФЦ, портал Госуслуг и участковые избирательные комиссии. На заседании продемонстрировали образцы бюллетеней на предстоящих выборах.Как рассказал секретарь избирательной комиссии Тульской области Николай Климов, «…защитная сетка в обычных бюллетенях наносится на лицевой стороне. В бюллетенях, предназначенных для голосования на КОИБах защитная сетка нанесена на обратной стороне».









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