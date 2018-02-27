Отцы и дети:
Отравление метанолом
Тульская набережная:
Проект-адреналин
Неизбежное:
Капремонт дорожает
Щелкунчик:
XVIII телеконкурс


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



27.02.2018 13:04 В Тульской области пройдет акция поддержки молодых избирателей
"Вести-Тула"



| фото |
Первый раз пришел на выборы? Получи приглашение в театр и спортзал. Впервые голосующие на выборах Президента Российской Федерации смогут бесплатно ходить в музеи, посещать бассейны и оздоровительные комплексы.

Акция поддержки молодых избирателей пройдёт с 18 марта по 18 апреля. Избиратели-новички получат специальные приглашения. С ними можно будет, например, получить бесплатный билет на футбольный матч тульского «Арсенала» с командой из Уфы 8 апреля.

Откроют свои двери федеральные и региональные музеи, и даже театр. «Например, Тульский академический театр драмы готов предоставить все свободные места и даже приставные кресла для тех, кто придет на тот или иной спектакль. – Говорит министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина. – Речь идет о тех, кто впервые голосует».

Также на заседании тульского избиркома стало известно, что уже тринадцать тысяч жителей области подали заявления о включении в список избирателей по месту нахождения на выборах. Заявление можно подать через МФЦ, портал Госуслуг и участковые избирательные комиссии. На заседании продемонстрировали образцы бюллетеней на предстоящих выборах.

Как рассказал секретарь избирательной комиссии Тульской области Николай Климов, «…защитная сетка в обычных бюллетенях наносится на лицевой стороне. В бюллетенях, предназначенных для голосования на КОИБах защитная сетка нанесена на обратной стороне».














АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Текст нового уха
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Я - мама!
Путёвка в ад
Время ответа
Будьте здоровы!
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2018 ГТРК «Тула». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Редакторы ГТРК – Лиханов Николай Владимирович, Игнатов Игорь Витальевич. Тел. +7 (4872) 56-53-82, 36-33-02. Электронная почта: nick@tula.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .