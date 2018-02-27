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27.02.2018 12:36 Исторический центр Тулы продолжает удивлять археологическими находками "Вести-Тула"





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Как рассказал руководитель археологической экспедиции в Туле Алексей Свиридов, «…по-видимому, это то самое кладбище, о котором нам рассказывали жители Тулы, которые приходили на раскопки. В этом районе находилась церковь Сретения Господня и, видимо, мы зафиксировали край церковного кладбища».

При прокладке коммуникаций на улице Советской в районе сквера Мосина липецкими археологами были обнаружены останки 14-ти человек, которые, как предполгагается, были захоронены в конце 18-го или начале 19-го века. Они находились в деревянных гробах - колодах, изготовленных из цельного ствола дерева. Хорошо сохранились кожаная обувь, нательные кресты, пуговицы и фрагменты одежды. Сейчас останки находятся на исследовании, а в дальнейшем их перезахоронят.Как рассказал руководитель археологической экспедиции в Туле Алексей Свиридов, «…по-видимому, это то самое кладбище, о котором нам рассказывали жители Тулы, которые приходили на раскопки. В этом районе находилась церковь Сретения Господня и, видимо, мы зафиксировали край церковного кладбища».











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