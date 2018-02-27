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НОВОСТИ | Общество



27.02.2018 12:19 Черная икра может стать новым брендом Тульской области
Полина Ермолаева



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Здесь пахнет морем, чисто как в операционной, и даже подача света рассчитана так, чтоб рыба понимала – солнце восходит и заходит. Учтено все. Даже искусственно создано течение для рыбьей тренировки мышц. В соседнем помещении целая фабрика по доведению воды до идеала. Прежде чем попасть в бассейны - она проходит несколько ступеней очистки.

За создание рыбьего уюта полностью отвечает умная машина. Проектная мощность производства – тонна икры в год. Но сегодня предприятие находится в начале своего делового пути, поэтому бассейны, которые могут вместить до 15 тон рыбы, пока заселены наполовину. Продукт, который получают в неволе, говорят, даже полезнее, чем привычный каспийский морской. «Рыба получает специальный, сбалансированный корм», - говорит директор РП «Приокское» Евгений Рощин.

Видео не передает размер рыб, а нас он поразил – осетра в 40 килограммов вряд ли встретишь на прилавке магазина. Интересен и сам процесс дойки – больше напоминает акушерскую операцию – с поглаживанием брюшка пациентке.

Именно потому, что многое из увиденного делало наши глаза больше от удивления, сотрудники предприятия занялись еще и промышленным туризмом. Людей не только вкусно развлекают, но и даже учат правильно выбирать дорогой продукт.

Сегодня объемы добычи не высоки, поэтому вся икра расходится только по алексинским гурманам, но в планах у предприятия скоро достигнуть максимума и выти даже за пределы Тульской области.
















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