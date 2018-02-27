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27.02.2018 11:53 «СелфиВыбор71» продолжает набирать популярность "Вести-Тула"





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Так во втором этапе, приуроченного ко Дню защитника Отечества, нужно было сфотографироваться в военном стиле. Выбранных трех победителей наградили сертификатами на 5 тысяч рублей в парк отдыха в Некрасово.





«Впереди наших участников ждет конкурс к 8 марта. Мы разыграем 3 сертификата по 5 тыс. рублей в «Летуаль». Главный этап конкурса, конечно, к 18 марта. Будут разыграны устройства от Эппл и автомобиль», - рассказывает координатор акции «СелфиВыбор71» Павел Вишневский,





Для того, чтобы принять участие в акции «СелфиВыбор71» необходимо жить в Тульской области, иметь свой аккаунт в Инстаграме, вконтакте или фейсбуке, быть не моложе 18 и не старше 35 лет и сделать тематическое селфи.Так во втором этапе, приуроченного ко Дню защитника Отечества, нужно было сфотографироваться в военном стиле. Выбранных трех победителей наградили сертификатами на 5 тысяч рублей в парк отдыха в Некрасово.«Впереди наших участников ждет конкурс к 8 марта. Мы разыграем 3 сертификата по 5 тыс. рублей в «Летуаль». Главный этап конкурса, конечно, к 18 марта. Будут разыграны устройства от Эппл и автомобиль», - рассказывает координатор акции «СелфиВыбор71» Павел Вишневский,











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