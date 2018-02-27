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27.02.2018 11:19 «Поколение будущего» распахнет двери 1 сентября Алексей Еремин





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Первый раз в первый класс Даниил пойдёт в новую современную школу, за строительством которой его мама Евгения, наблюдала с особым волнением и нетерпением. «В нашем районе очень много детей. Поэтому хорошо, что и детский сад, и школа располагаются рядом с домом. Практически половина нашей группы в детском саду будут и нашими одноклассниками», - говорит Евгения.



«Поколение будущего» - такое название получило учебное учреждение. Оно к приёму школьников готово. Здесь планируется открыть классы физико-математического, химико-биологического и социально-экономического профилей. Шефство над школой в рамках программы «Инженерно-технические кадры региону!» взял старший брат - Тульский госуниверситет. По словам ректора ТулГУ Михаила Грязева, «…любой вуз заинтересован в хорошо подготовленных абитуриентах. Поэтому мы тесно сотрудничаем в этом направлении с министерством образования Тульской области. В этом учебном заведении мы планируем сделать физико-математическую школу имени Василия Грязева».



«Поколение будущего» будет работать по четырём уровням общего образования - дошкольное, начальное, основное и среднее общее. На сегодняшний день в центре образования разрабатываются и программы дополнительного образования: «Экспериментория. Наглядная физика», «Архимед. Физика в задачах», «Лингва. Английский клуб» и многие другие.



«У нас в планах строительство еще одной школы в одном из микрорайонов. – Отметил губернатор Тульской области Алексей Дюмин. – Кроме того, одной из школ будет построен дополнительный корпус».



22 класса, 613 детей. 1 сентября здесь прозвенит первый звонок. Это первое учебное заведение, открытое в тульском регионе за последние 15 лет. Именно в этих стенах будут воспитывать поколение будущего.



Сейчас шестилетний Даня готовится к утреннику в детском саду и играет с младшим братом, но уже осенью в его жизни грядут большие перемены – он, как и многие его друзья, дошколята - сядет за школьную парту.Первый раз в первый класс Даниил пойдёт в новую современную школу, за строительством которой его мама Евгения, наблюдала с особым волнением и нетерпением. «В нашем районе очень много детей. Поэтому хорошо, что и детский сад, и школа располагаются рядом с домом. Практически половина нашей группы в детском саду будут и нашими одноклассниками», - говорит Евгения.«Поколение будущего» - такое название получило учебное учреждение. Оно к приёму школьников готово. Здесь планируется открыть классы физико-математического, химико-биологического и социально-экономического профилей. Шефство над школой в рамках программы «Инженерно-технические кадры региону!» взял старший брат - Тульский госуниверситет. По словам ректора ТулГУ Михаила Грязева, «…любой вуз заинтересован в хорошо подготовленных абитуриентах. Поэтому мы тесно сотрудничаем в этом направлении с министерством образования Тульской области. В этом учебном заведении мы планируем сделать физико-математическую школу имени Василия Грязева».«Поколение будущего» будет работать по четырём уровням общего образования - дошкольное, начальное, основное и среднее общее. На сегодняшний день в центре образования разрабатываются и программы дополнительного образования: «Экспериментория. Наглядная физика», «Архимед. Физика в задачах», «Лингва. Английский клуб» и многие другие.«У нас в планах строительство еще одной школы в одном из микрорайонов. – Отметил губернатор Тульской области Алексей Дюмин. – Кроме того, одной из школ будет построен дополнительный корпус».22 класса, 613 детей. 1 сентября здесь прозвенит первый звонок. Это первое учебное заведение, открытое в тульском регионе за последние 15 лет. Именно в этих стенах будут воспитывать поколение будущего.









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