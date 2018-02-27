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27.02.2018 10:47 Как справляются с морозами бездомные туляки? Алина Фурсенко





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Это он, конечно, бодрится. Если бы жители окрестных домов не подкармливали беззлобного мужчину, и не снабжали его перчатками и одеялами, была бы его вольная жизнь куда более суровой. Кому-то везет меньше. Каждую зиму в Тульской области кто-то замерзает насмерть или погибает от обморожений.



Порванная обивка, где-то торчащая стекловата. Теплотрассы, выведенные на поверхность зачастую для некоторых людей становятся единственным способом согреться. Впрочем, если честно, через перчатку тепла особого не ощущается. Наверное, поэтому рядом с теплотрассами появились такие вот объявления с альтернативным вариантом.



Вариантов несколько - благотворительные общественные и государственные организации. Правила везде разные. Единственное – пьянствовать нигде не получится. Где-то просто предоставляют кров и еду за работу. В Алексинском «доме ночного пребывания» – пускают погреться на ночь. Здесь, в тульском центре соцобслуживания на улице Агеева помогают с восстановлением документов и с дальнейшими планами на жизнь.



«Забирали из подъездов по Заречью, наша срочная служба забирала. Привозили бездомных именно сюда, оставляли их здесь. Находятся они у нас в принципе неограниченное количество. Год, два, мы с этими людьми занимаемся», - рассказывает директор комплексного центра социального обслуживания населения №1 Анатолий Борзов.



О том, как это, спать на улице в мороз помнит почти каждый из постояльцев этой социальной гостиницы. Светлана Шутухина чуть больше года назад отморозила обе ноги, когда поняла, что идти ей некуда. «Пришлось ночевать на остановке. Было очень холодно, ноги видно промокли, поэтому так получилось. Я здесь замуж вышла. Мы планируем приобрести жилье и устроить свою жизнь», - рассказывает Светлана.



Впрочем, большая часть постояльцев отсюда отправляются все же не в самостоятельную жизнь, а в интернаты и реабилитационные центры. Но все-таки свой угол, откуда никто не выгонит. Впрочем, насильно мил не будешь, находятся и те, кто предпочитает вольную жизнь на теплотрассе правилам социальной гостиницы. Особенно когда зима на исходе.



Как рассказал техник-метеоролог Владимир Аксенов, «…еще в начале марта ночами еще возможны морозы до минус 15. Но днем будет становиться теплее и теплее. Уже во второй половине марта будут дожди, стандартное, не очень приятное начало весны». Кому приятное, кому не очень, но все-таки начало весны. А значит, даже для бродяг на улице начнется жизнь, а не выживание.





Не дом и не улица, а уже 8 лет – теплотрасса за типографией – адрес туляка Сергея Николаева. Из соседей – две рыжие дворняги, десяток голубей, над головой - чистое небо. «На улице, скажу вам, неплохо живется, я-то не мерзну. Я сплю спокойно. Я морозный человек, холода я не боюсь», - говорит Сергей.Это он, конечно, бодрится. Если бы жители окрестных домов не подкармливали беззлобного мужчину, и не снабжали его перчатками и одеялами, была бы его вольная жизнь куда более суровой. Кому-то везет меньше. Каждую зиму в Тульской области кто-то замерзает насмерть или погибает от обморожений.Порванная обивка, где-то торчащая стекловата. Теплотрассы, выведенные на поверхность зачастую для некоторых людей становятся единственным способом согреться. Впрочем, если честно, через перчатку тепла особого не ощущается. Наверное, поэтому рядом с теплотрассами появились такие вот объявления с альтернативным вариантом.Вариантов несколько - благотворительные общественные и государственные организации. Правила везде разные. Единственное – пьянствовать нигде не получится. Где-то просто предоставляют кров и еду за работу. В Алексинском «доме ночного пребывания» – пускают погреться на ночь. Здесь, в тульском центре соцобслуживания на улице Агеева помогают с восстановлением документов и с дальнейшими планами на жизнь.«Забирали из подъездов по Заречью, наша срочная служба забирала. Привозили бездомных именно сюда, оставляли их здесь. Находятся они у нас в принципе неограниченное количество. Год, два, мы с этими людьми занимаемся», - рассказывает директор комплексного центра социального обслуживания населения №1 Анатолий Борзов.О том, как это, спать на улице в мороз помнит почти каждый из постояльцев этой социальной гостиницы. Светлана Шутухина чуть больше года назад отморозила обе ноги, когда поняла, что идти ей некуда. «Пришлось ночевать на остановке. Было очень холодно, ноги видно промокли, поэтому так получилось. Я здесь замуж вышла. Мы планируем приобрести жилье и устроить свою жизнь», - рассказывает Светлана.Впрочем, большая часть постояльцев отсюда отправляются все же не в самостоятельную жизнь, а в интернаты и реабилитационные центры. Но все-таки свой угол, откуда никто не выгонит. Впрочем, насильно мил не будешь, находятся и те, кто предпочитает вольную жизнь на теплотрассе правилам социальной гостиницы. Особенно когда зима на исходе.Как рассказал техник-метеоролог Владимир Аксенов, «…еще в начале марта ночами еще возможны морозы до минус 15. Но днем будет становиться теплее и теплее. Уже во второй половине марта будут дожди, стандартное, не очень приятное начало весны». Кому приятное, кому не очень, но все-таки начало весны. А значит, даже для бродяг на улице начнется жизнь, а не выживание.











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