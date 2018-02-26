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26.02.2018 18:23 Не все тульские продавцы знают об ограничениях поставок «молочки» из Белоруссии "Вести-Тула"





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Об этом говорится в сообщении ведомства. Решение принято по результатам проведённого совещания и «обсуждения необходимости принятия мер в связи с продолжающимся поступлением небезопасной молочной продукции из Белоруссии в Россию».



Туляки любят белорусскую молочку. Во всяком случае, в фирменных магазинах она не застаивается. Однако продавца одной из торговых точек наш вопрос застал врасплох. По словам работника торговли она ничего не слышала о запрете.

Россельхознадзор с сегодняшнего дня ввел временные ограничения на поставки в Россию молока и некоторых других видов молочной продукции белорусского производства.Об этом говорится в сообщении ведомства. Решение принято по результатам проведённого совещания и «обсуждения необходимости принятия мер в связи с продолжающимся поступлением небезопасной молочной продукции из Белоруссии в Россию».Туляки любят белорусскую молочку. Во всяком случае, в фирменных магазинах она не застаивается. Однако продавца одной из торговых точек наш вопрос застал врасплох. По словам работника торговли она ничего не слышала о запрете.











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