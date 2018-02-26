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26.02.2018 16:43 В Ясногорске провели лыжные соревнования памяти подполковника ФСБ Сергея Ишеева Вести-Тула





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Сейчас его именем в Ясногорске названы улица и школа. Из года в год соревнования привлекают все больше спортсменов со всей Тульской области. На старт-2018 вышли 150 любителей и профессионалов лыжного спорта. Не помешал даже 20-градусный мороз.



В награду за любовь к лыжному спорту участники соревнований получили кубки, медали и сладкие подарки. Ни возраст, ни уровень подготовки роли не играл. На старт смогли выйти и любители, и профессионалы.



В Ясногорске прошли традиционные лыжные соревнования, посвященные памяти погибшего при исполнении сотрудника Федеральной службы безопасности Сергея Ишеева. Подполковник возглавлял здесь местное управление. В 2003-м Ишеев погиб при исполнении воинского долга в Чечне.Сейчас его именем в Ясногорске названы улица и школа. Из года в год соревнования привлекают все больше спортсменов со всей Тульской области. На старт-2018 вышли 150 любителей и профессионалов лыжного спорта. Не помешал даже 20-градусный мороз.В награду за любовь к лыжному спорту участники соревнований получили кубки, медали и сладкие подарки. Ни возраст, ни уровень подготовки роли не играл. На старт смогли выйти и любители, и профессионалы.





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