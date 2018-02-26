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26.02.2018 16:27 В ГТРК «Тула» прошёл первый этап отборочного конкурса «Синяя птица» Вести-Тула





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«Синяя птица» отправляется в сказочную страну - Белогорье. Зрителей и участников ждет захватывающее приключение в мире кино и искусства, а победителя – особый приз: право участвовать в фильме, которого ждут миллионы зрителей - в продолжении фильма-сказки «Последний богатырь».



Подготовка к новому четвертому сезону «Синей птицы» уже началась. Талантливые дети могут оставлять заявки на участие на сайте Птица.ТВ. А накануне в ГТРК «Тула» прошёл первый этап отборочного конкурса. В нём участвовали лучшие танцоры, вокалисты, юные актёры и исполнители.



Скоро в эфире телеканала «Россия 1» - невероятный специальный сезон «Синяя Птица - Последний богатырь». Впервые на телевидении два проекта российской теле- и киноиндустрии объединят свои творческие ресурсы, чтобы создать уникальное шоу. Новый сказочный сезон порадует и зрителей блокбастера «Последний богатырь», и поклонников конкурса «Синяя Птица».«Синяя птица» отправляется в сказочную страну - Белогорье. Зрителей и участников ждет захватывающее приключение в мире кино и искусства, а победителя – особый приз: право участвовать в фильме, которого ждут миллионы зрителей - в продолжении фильма-сказки «Последний богатырь».Подготовка к новому четвертому сезону «Синей птицы» уже началась. Талантливые дети могут оставлять заявки на участие на сайте Птица.ТВ. А накануне в ГТРК «Тула» прошёл первый этап отборочного конкурса. В нём участвовали лучшие танцоры, вокалисты, юные актёры и исполнители.





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