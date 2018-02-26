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26.02.2018 16:16 В Тульском суворовском училище проходит турнир по хоккею "Вести-Тула"





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На турнир посвященный столетию образования Красной армии и Дню защитника Отечества стартовавший там сегодня съехались 120 воспитанников кадетских корпусов и военизированных училищ со всей страны. Всего в этом чемпионате принимают участие 9 команд. Соревнуются они классической схеме, сначала идут групповые матчи, а затем игры плей-оф.



Команда тульских суворовцев, выступающая под знаменами ВДВ, уже одержала две победы, над юношами из Перми и Владивостока. На аналогичном турнире, который в прошлом году проходил в Ставрополе наши ребята заняли третье место, так что в родных стенах тем более рассчитывают на успешное выступление.

Не только обсуждали золотой олимпийский финал, но даже пытались забивать как Гусев и Капризов сегодня в Тульском суворовском училище.На турнир посвященный столетию образования Красной армии и Дню защитника Отечества стартовавший там сегодня съехались 120 воспитанников кадетских корпусов и военизированных училищ со всей страны. Всего в этом чемпионате принимают участие 9 команд. Соревнуются они классической схеме, сначала идут групповые матчи, а затем игры плей-оф.Команда тульских суворовцев, выступающая под знаменами ВДВ, уже одержала две победы, над юношами из Перми и Владивостока. На аналогичном турнире, который в прошлом году проходил в Ставрополе наши ребята заняли третье место, так что в родных стенах тем более рассчитывают на успешное выступление.









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