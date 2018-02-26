Чудо-коза:
Молоко-мороженое
Матвей:
Путь к жизни
Тульская набережная:
Проект-адреналин
Платная парковка:
Ушли в минус


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



26.02.2018 15:59 Саше Зайцеву из Ефремова требуется срочная помощь
Татьяна Смирнова



| фото |
Запланированный, желанный. Его рождения в семье Зайцевых ждали с нетерпением. Елена соблюдала рекомендации врачей, проходила необходимые осмотры и процедуры. Всё шло хорошо. О том, что у Саши патологии мама узнала в ночь перед родами. Дальше – неизвестность и страх за жизнь ребенка. Сейчас у Саши основной диагноз – органическое поражение центральной нервной системы. Вот эта толстая папка – карточка шестилетнего ребенка.

«Нам не повезло с врачами. Был упущен порок. Мы потом попали в реанимацию. Ребенок перенес две клинических смерти. Как итог – сильное повреждение мозга», - рассказывает Елена Зайцева.

Поиск специалистов был долог, а путь к своему врачу – тернист. Как оказалось, все манипуляции и назначения были Саше только во вред. Помогли мальчику лишь в Москве в институте медицинских технологий.

«Вывели в ремиссию по эпилепсии. Это значит, что появился шанс на реабилитацию. Подобрана правильная терапия. Мы реабилитируемся. Есть успехи. Реагируем на маму это очень важно», - говорит Елена.

Сейчас Саша реагирует на родителей. Как рассказала невролог ИМТ (Москва) Елена Малахова, «…Саша нуждается в противосудорожной терапии и проведения реабилитации с целью укрепления мышц, увеличения их силы и выносливости, увеличения объема активных движений, развития отсутствующих двигательных навыков, стимуляции речевой функции и функции зрительного анализатора, улучшения психоэмоционального состояния».

Впереди у Саши – очередной курс реабилитации в Москве. Стоимость лечения – почти 200 тысяч рублей. Читатели Русфонда соберут 135 430 рублей. Не хватает 64 тысяч. Чтобы помочь мальчику, отправьте на короткий номер 5542 смс-сообщение со словом ДЕТИ. Стоимость одного сообщения – 75 рублей. Владельцы айфонов и телефонов на платформе андроид могут перевести пожертвование через мобильное приложение. Другие способы помощи - на сайте Русфонд.ру. Курс реабилитации будет отличным подарком Саше на день рождения. 29 февраля ему исполнится шесть лет.
АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Текст нового уха
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Я - мама!
Путёвка в ад
Время ответа
Будьте здоровы!
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2018 ГТРК «Тула». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Редакторы ГТРК – Лиханов Николай Владимирович, Игнатов Игорь Витальевич. Тел. +7 (4872) 56-53-82, 36-33-02. Электронная почта: nick@tula.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .