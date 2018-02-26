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26.02.2018 15:59 Саше Зайцеву из Ефремова требуется срочная помощь Татьяна Смирнова





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«Нам не повезло с врачами. Был упущен порок. Мы потом попали в реанимацию. Ребенок перенес две клинических смерти. Как итог – сильное повреждение мозга», - рассказывает Елена Зайцева.



Поиск специалистов был долог, а путь к своему врачу – тернист. Как оказалось, все манипуляции и назначения были Саше только во вред. Помогли мальчику лишь в Москве в институте медицинских технологий.



«Вывели в ремиссию по эпилепсии. Это значит, что появился шанс на реабилитацию. Подобрана правильная терапия. Мы реабилитируемся. Есть успехи. Реагируем на маму это очень важно», - говорит Елена.



Сейчас Саша реагирует на родителей. Как рассказала невролог ИМТ (Москва) Елена Малахова, «…Саша нуждается в противосудорожной терапии и проведения реабилитации с целью укрепления мышц, увеличения их силы и выносливости, увеличения объема активных движений, развития отсутствующих двигательных навыков, стимуляции речевой функции и функции зрительного анализатора, улучшения психоэмоционального состояния».



Впереди у Саши – очередной курс реабилитации в Москве. Стоимость лечения – почти 200 тысяч рублей. Читатели Русфонда соберут 135 430 рублей. Не хватает 64 тысяч. Чтобы помочь мальчику, отправьте на короткий номер 5542 смс-сообщение со словом ДЕТИ. Стоимость одного сообщения – 75 рублей. Владельцы айфонов и телефонов на платформе андроид могут перевести пожертвование через мобильное приложение. Другие способы помощи - на сайте Русфонд.ру. Курс реабилитации будет отличным подарком Саше на день рождения. 29 февраля ему исполнится шесть лет.



Запланированный, желанный. Его рождения в семье Зайцевых ждали с нетерпением. Елена соблюдала рекомендации врачей, проходила необходимые осмотры и процедуры. Всё шло хорошо. О том, что у Саши патологии мама узнала в ночь перед родами. Дальше – неизвестность и страх за жизнь ребенка. Сейчас у Саши основной диагноз – органическое поражение центральной нервной системы. Вот эта толстая папка – карточка шестилетнего ребенка.«Нам не повезло с врачами. Был упущен порок. Мы потом попали в реанимацию. Ребенок перенес две клинических смерти. Как итог – сильное повреждение мозга», - рассказывает Елена Зайцева.Поиск специалистов был долог, а путь к своему врачу – тернист. Как оказалось, все манипуляции и назначения были Саше только во вред. Помогли мальчику лишь в Москве в институте медицинских технологий.«Вывели в ремиссию по эпилепсии. Это значит, что появился шанс на реабилитацию. Подобрана правильная терапия. Мы реабилитируемся. Есть успехи. Реагируем на маму это очень важно», - говорит Елена.Сейчас Саша реагирует на родителей. Как рассказала невролог ИМТ (Москва) Елена Малахова, «…Саша нуждается в противосудорожной терапии и проведения реабилитации с целью укрепления мышц, увеличения их силы и выносливости, увеличения объема активных движений, развития отсутствующих двигательных навыков, стимуляции речевой функции и функции зрительного анализатора, улучшения психоэмоционального состояния».Впереди у Саши – очередной курс реабилитации в Москве. Стоимость лечения – почти 200 тысяч рублей. Читатели Русфонда соберут 135 430 рублей. Не хватает 64 тысяч. Чтобы помочь мальчику, отправьте на короткий номер 5542 смс-сообщение со словом ДЕТИ. Стоимость одного сообщения – 75 рублей. Владельцы айфонов и телефонов на платформе андроид могут перевести пожертвование через мобильное приложение. Другие способы помощи - на сайте Русфонд.ру. Курс реабилитации будет отличным подарком Саше на день рождения. 29 февраля ему исполнится шесть лет.









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