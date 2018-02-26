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26.02.2018 15:51 В Крапивенском ДК закипела жизнь Надежда Долгих, Алина Фурсенко





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И не только женщины. В крапивенском многоголосии два баритона. Еще пару лет назад не только репетиции хора, но и всех остальных кружков и объединений оказались под угрозой. Первый этаж, где теперь разместился большой зрительный зал и помещение для прикладных занятий, был в плачевном состоянии. Теперь здесь единственная в России Крапивная школа ремесла.



«Это очень весело, очень интересно. Возможно, когда-то крапивенские жители научатся делать это хорошо и будут зарабатывать тем, что делать те самые рубахи из крапивы, которые когда-то спасли 12 лебедей, а теперь могут стать одной из ниточек возрождения Крапивны», - считает заведующая Крапивенским музеем филиала Музея-усадьбы «Ясная Поляна» Ольга Венёвцева.



Такой же импульс должны получить и все остальные села, которые накрыла волна программы «Сто клубов на селе». По словам министра культуры Тульской области Татьяны Рыбкиной, «семь построены, 15 капитально отремонтированы, как, например, ДК в Крапивне, в Мишенском. Семь прошли текущий ремонт, десять получили оборудование. Всего около 40 ДК приведено в порядок».



В Крапивне ДК потянул в свои обновленные стены все больше заинтересованных людей. И теперь каждый праздник для крапивенцев не просто в календаре - он рядом. Малыши, которых здесь каждый день толпа, ещё делятся впечатлениями об отгремевшей Масленице. И теперь, когда есть и место и люди, горящие идеей, хочется верить, что впереди у Крапивны еще много веселых праздников.



За многовековую историю Крапивне посвятили немало песен. Чтобы каждая из них звучала как можно дольше, звонче и чище, их исполнение регулярно отрабатывает крапивенский сводный хор. Даже внуки могут подождать, когда бабушка на гастролях. «Каждый четверг. Если в какой-то четверг не занимаемся, женщины грустят», - рассказал Михаил Радыш.И не только женщины. В крапивенском многоголосии два баритона. Еще пару лет назад не только репетиции хора, но и всех остальных кружков и объединений оказались под угрозой. Первый этаж, где теперь разместился большой зрительный зал и помещение для прикладных занятий, был в плачевном состоянии. Теперь здесь единственная в России Крапивная школа ремесла.«Это очень весело, очень интересно. Возможно, когда-то крапивенские жители научатся делать это хорошо и будут зарабатывать тем, что делать те самые рубахи из крапивы, которые когда-то спасли 12 лебедей, а теперь могут стать одной из ниточек возрождения Крапивны», - считает заведующая Крапивенским музеем филиала Музея-усадьбы «Ясная Поляна» Ольга Венёвцева.Такой же импульс должны получить и все остальные села, которые накрыла волна программы «Сто клубов на селе». По словам министра культуры Тульской области Татьяны Рыбкиной, «семь построены, 15 капитально отремонтированы, как, например, ДК в Крапивне, в Мишенском. Семь прошли текущий ремонт, десять получили оборудование. Всего около 40 ДК приведено в порядок».В Крапивне ДК потянул в свои обновленные стены все больше заинтересованных людей. И теперь каждый праздник для крапивенцев не просто в календаре - он рядом. Малыши, которых здесь каждый день толпа, ещё делятся впечатлениями об отгремевшей Масленице. И теперь, когда есть и место и люди, горящие идеей, хочется верить, что впереди у Крапивны еще много веселых праздников.





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