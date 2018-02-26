Отцы и дети:
Отравление метанолом
Ветхая культура:
Гром грянул
Щелкунчик:
XVIII телеконкурс
Платная парковка:
Ушли в минус


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



26.02.2018 15:51 В Крапивенском ДК закипела жизнь
Надежда Долгих, Алина Фурсенко

В Крапивенском ДК закипела жизнь

| фото |
За многовековую историю Крапивне посвятили немало песен. Чтобы каждая из них звучала как можно дольше, звонче и чище, их исполнение регулярно отрабатывает крапивенский сводный хор. Даже внуки могут подождать, когда бабушка на гастролях. «Каждый четверг. Если в какой-то четверг не занимаемся, женщины грустят», - рассказал Михаил Радыш.

И не только женщины. В крапивенском многоголосии два баритона. Еще пару лет назад не только репетиции хора, но и всех остальных кружков и объединений оказались под угрозой. Первый этаж, где теперь разместился большой зрительный зал и помещение для прикладных занятий, был в плачевном состоянии. Теперь здесь единственная в России Крапивная школа ремесла.

«Это очень весело, очень интересно. Возможно, когда-то крапивенские жители научатся делать это хорошо и будут зарабатывать тем, что делать те самые рубахи из крапивы, которые когда-то спасли 12 лебедей, а теперь могут стать одной из ниточек возрождения Крапивны», - считает заведующая Крапивенским музеем филиала Музея-усадьбы «Ясная Поляна» Ольга Венёвцева.

Такой же импульс должны получить и все остальные села, которые накрыла волна программы «Сто клубов на селе». По словам министра культуры Тульской области Татьяны Рыбкиной, «семь построены, 15 капитально отремонтированы, как, например, ДК в Крапивне, в Мишенском. Семь прошли текущий ремонт, десять получили оборудование. Всего около 40 ДК приведено в порядок».

В Крапивне ДК потянул в свои обновленные стены все больше заинтересованных людей. И теперь каждый праздник для крапивенцев не просто в календаре - он рядом. Малыши, которых здесь каждый день толпа, ещё делятся впечатлениями об отгремевшей Масленице. И теперь, когда есть и место и люди, горящие идеей, хочется верить, что впереди у Крапивны еще много веселых праздников.













АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Текст нового уха
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Я - мама!
Путёвка в ад
Время ответа
Будьте здоровы!
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2018 ГТРК «Тула». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Редакторы ГТРК – Лиханов Николай Владимирович, Игнатов Игорь Витальевич. Тел. +7 (4872) 56-53-82, 36-33-02. Электронная почта: nick@tula.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .