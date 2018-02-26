НОВОСТИ | Общество







26.02.2018 15:34 Метеорологи не увидели ничего аномального в холодной погоде "Вести-Тула"





| фото |



Как рассказал техник-метеоролог Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Владимир Аксёнов, «…никакого «конца света» нет и быть не может. Сейчас нормальный конец зимы. Северный ветер принес мороз из Сибири. Зона повышенного давления будет сохраняться какое-то время. Ночью столбик термометра в ближайшее время будет опускаться до минус 27-30, но днем будет значительно теплее – 11-13 градусов ниже нуля. К концу недели станет теплее».



Тульские метеорологи не видят ничего аномального в морозной погоде за окном. Как говорят специалисты, сдвинулись лишь сроки - обычно такая стужа бывает в конце января - начале февраля.Как рассказал техник-метеоролог Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Владимир Аксёнов, «…никакого «конца света» нет и быть не может. Сейчас нормальный конец зимы. Северный ветер принес мороз из Сибири. Зона повышенного давления будет сохраняться какое-то время. Ночью столбик термометра в ближайшее время будет опускаться до минус 27-30, но днем будет значительно теплее – 11-13 градусов ниже нуля. К концу недели станет теплее».

















Читать @gtrktula

















