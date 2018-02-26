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26.02.2018 15:15 Алексей Дюмин направил поздравление российским хоккеистам Вести-Тула





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«Поздравляю наших хоккеистов, тренерский штаб и всех болельщиков с исторической победой в олимпийском хоккейном турнире! Ребята показали выдающееся мастерство, несгибаемую силу воли, твердый характер и, несмотря на тяжелейшие условия, в которых пришлось играть, доказали всем, что нас не сломить», - сказано в поздравлении.



Буквально накануне отъезда в Пхёнчхан в Туле побывали хоккеисты сборной России Илья Ковальчук, Кирилл Капризов и Павел Дацюк - те, кто во многом и предопределил победу «красной машины». Они провели мастер-классы для юных хоккеистов, приняли участие в выпечке пряников, которые забрали с собой в Южную Корею, и встретились с Алексеем Дюминым.



Страна продолжает обсуждать победу сборной России по хоккею на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Сборная команда нашей страны после 26-летнего перерыва вновь стала обладателем «золота». Своё поздравление хоккейной команде направил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.«Поздравляю наших хоккеистов, тренерский штаб и всех болельщиков с исторической победой в олимпийском хоккейном турнире! Ребята показали выдающееся мастерство, несгибаемую силу воли, твердый характер и, несмотря на тяжелейшие условия, в которых пришлось играть, доказали всем, что нас не сломить», - сказано в поздравлении.Буквально накануне отъезда в Пхёнчхан в Туле побывали хоккеисты сборной России Илья Ковальчук, Кирилл Капризов и Павел Дацюк - те, кто во многом и предопределил победу «красной машины». Они провели мастер-классы для юных хоккеистов, приняли участие в выпечке пряников, которые забрали с собой в Южную Корею, и встретились с Алексеем Дюминым.

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