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26.02.2018 15:10 Туляки с ограниченными возможностями смогут комфортнее ездить в маршрутках "Вести-Тула"





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Было отмечено, что тульские маршрутки плохо приспособлены для лиц с ограниченными возможностями здоровья, а водители пренебрегают даже элементарными обязанностями. К примеру, не объявляют остановки, что создаёт неудобства для пассажиров с ослабленным слухом.



До конца февраля перевозчики должны разработать дорожную карту по адаптации транспорта для нужд инвалидов.







Тульские маршрутки адаптируют для инвалидов. Этот вопрос обсуждался на заседании рабочей группы при администрации города.Было отмечено, что тульские маршрутки плохо приспособлены для лиц с ограниченными возможностями здоровья, а водители пренебрегают даже элементарными обязанностями. К примеру, не объявляют остановки, что создаёт неудобства для пассажиров с ослабленным слухом.До конца февраля перевозчики должны разработать дорожную карту по адаптации транспорта для нужд инвалидов.

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