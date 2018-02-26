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НОВОСТИ | Общество



26.02.2018 14:34 Тульские управляющие компании не спешат удалять сосульки
Вести-Тула

Тульские управляющие компании не спешат удалять сосульки

| фото |
Прошедшая морозная неделя заставила поработать и энергетиков, и дорожников, и управляющие компании. Об этом говорили сегодня на оперативном совещании в городской администрации. За период с 19 по 25 февраля туляки пожаловались на недостаточное отопление шесть раз, все обращения были отработаны.

С улиц города было вывезено более 26,5 тысяч кубометров снега. На обработку дорог ушло порядка 800 тонн реагентов и 4000 тонн песчано-соляной смеси. Для этих работ «Спецавтохозяйством» было задействовано 98 единиц техники и 141 человек. Также усиленное внимание уделялось сосулькам и наледи на крышах домов.

Как сообщил заместитель начальника Управления по административно-техническому надзору Василий Ростовцев, «в ходе проверок обследовано 548 придомовых территорий, выявлено 205 нарушений. Из них снег и наледь - 37, выдано 37 требований и составлено 20 протоколов. По сосулькам выявлено 168 нарушений, 162 требования исполнено в срок, 6 не исполнено - составлено 6 протоколов».














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