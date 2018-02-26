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НОВОСТИ | Общество



26.02.2018 13:30 Для учеников тульских музыкальных школ известные российские педагоги провели мастер-классы
София Гафарова

Для учеников тульских музыкальных школ известные российские педагоги провели мастер-классы

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В шумном зале усердно и не без волнения, прямо на столе, как на невидимом фортепиано, играет Елена Лягушина. Она из Узловой. И попасть на прослушивание к лучшим педагогам страны для юной пианистки - шаг к мечте поступить в консерваторию. А поскольку для репетиции на один рояль сразу несколько конкурентов, девушка нашла альтернативу.

Больше полусотни ребят со всей области собрались в Дворянском собрании. В основном, это лучшие воспитанники музыкальных школ и школ искусств. Запись на прослушивание была предварительной. На выступление требовалось подготовить два разноплановых произведения и успеть проявить себя за пару минут. Этого вполне достаточно для определения одаренности и способности к развитию ребенка, посчитали известные российские педагоги Московской и Петербургской консерваторий, которые приехали выявить новые таланты из юных музыкантов Тулы.

Похвала от Сергея Ролдугина дорогого стоит. Он известный виолончелист, народный артист и художественный руководитель Дома музыки, где готовят молодых музыкантов к международным конкурсам и фестивалям. Как признался сам профессор, это была не проверка способностей детей, а поддержка и стимул для начинающих музыкантов.

Прослушиванием встреча с детьми не ограничилась. Профессора провели мастер-классы и круглые столы как для учеников музыкальных школ, так и для их педагогов. Ведь прежде от первых учителей зависит своевременное выявление и развитие таланта будущего музыканта.













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