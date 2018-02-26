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26.02.2018 11:17 Тульский «Гриф» взял «серебро» первенства ЦФО по практической стрельбе Кира Черьевская





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Как рассказал заместитель начальника отделения специального назначения «Гриф» Сергей Пирогов, «подготовка была напряжённая, стрелки отработали на отлично. На соревнованиях использовалось штатное вооружение».



Тульский «Гриф» существует уже 26 лет. И впервые на ведомственных соревнованиях наша команда выступала в новой современной экипировке, которая была приобретена фондом развития Тульской области «Преображение».



На соревнованиях, также как и на учениях, команды получают задания. Например, освободить заложников от террористов. И с определённых точек бойцы спецназа должны поразить коричневые мишени, белые - это заложники.



Причём задания могут отличаться не только по числу участников, но и оружию. Бывают комбинированные - из пистолетов и автоматов. Зоны попадания имеют значение. Больше всего - по 5 очков - дают за «альфу» - так называемую летальную зону. Сегодня, как и в Рязани, почти все участники тренировки попали в «альфу».



Вооружив нас теоретическими знаниями по практической стрельбе, попробовать поразить мишень разрешили и съёмочной группе тульских «Вестей». Не с первого раза, в отличие от оператора, но в зону «альфа» всё же попала. Удачи тульским бойцам на чемпионате России в Санкт-Петербурге в апреле!



Мороз и солнце, а главное - нет ветра. Условия для практической стрельбы сегодня выдались очень даже комфортные. Сотрудники отделения «Гриф» в приподнятом настроении и в связи с успешным выступлением в Рязани на первенстве ЦФО, и в связи с Днём защитника Отечества.Как рассказал заместитель начальника отделения специального назначения «Гриф» Сергей Пирогов, «подготовка была напряжённая, стрелки отработали на отлично. На соревнованиях использовалось штатное вооружение».Тульский «Гриф» существует уже 26 лет. И впервые на ведомственных соревнованиях наша команда выступала в новой современной экипировке, которая была приобретена фондом развития Тульской области «Преображение».На соревнованиях, также как и на учениях, команды получают задания. Например, освободить заложников от террористов. И с определённых точек бойцы спецназа должны поразить коричневые мишени, белые - это заложники.Причём задания могут отличаться не только по числу участников, но и оружию. Бывают комбинированные - из пистолетов и автоматов. Зоны попадания имеют значение. Больше всего - по 5 очков - дают за «альфу» - так называемую летальную зону. Сегодня, как и в Рязани, почти все участники тренировки попали в «альфу».Вооружив нас теоретическими знаниями по практической стрельбе, попробовать поразить мишень разрешили и съёмочной группе тульских «Вестей». Не с первого раза, в отличие от оператора, но в зону «альфа» всё же попала. Удачи тульским бойцам на чемпионате России в Санкт-Петербурге в апреле!







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