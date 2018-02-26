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|26.02.2018 11:17 Тульский «Гриф» взял «серебро» первенства ЦФО по практической стрельбе
|Кира Черьевская
Мороз и солнце, а главное - нет ветра. Условия для практической стрельбы сегодня выдались очень даже комфортные. Сотрудники отделения «Гриф» в приподнятом настроении и в связи с успешным выступлением в Рязани на первенстве ЦФО, и в связи с Днём защитника Отечества.
Как рассказал заместитель начальника отделения специального назначения «Гриф» Сергей Пирогов, «подготовка была напряжённая, стрелки отработали на отлично. На соревнованиях использовалось штатное вооружение».
Тульский «Гриф» существует уже 26 лет. И впервые на ведомственных соревнованиях наша команда выступала в новой современной экипировке, которая была приобретена фондом развития Тульской области «Преображение».
На соревнованиях, также как и на учениях, команды получают задания. Например, освободить заложников от террористов. И с определённых точек бойцы спецназа должны поразить коричневые мишени, белые - это заложники.
Причём задания могут отличаться не только по числу участников, но и оружию. Бывают комбинированные - из пистолетов и автоматов. Зоны попадания имеют значение. Больше всего - по 5 очков - дают за «альфу» - так называемую летальную зону. Сегодня, как и в Рязани, почти все участники тренировки попали в «альфу».
Вооружив нас теоретическими знаниями по практической стрельбе, попробовать поразить мишень разрешили и съёмочной группе тульских «Вестей». Не с первого раза, в отличие от оператора, но в зону «альфа» всё же попала. Удачи тульским бойцам на чемпионате России в Санкт-Петербурге в апреле!
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