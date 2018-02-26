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НОВОСТИ | Общество



26.02.2018 11:00 Депутаты Облдумы поставили точку в пивном вопросе?
Алексей Ерёмин

Со времени нашего последнего визита в этот магазин ничего не изменилось

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Со времени нашего последнего визита в этот магазин ничего не изменилось – пиво продают в любое время суток. В этом известном у местных любителей пенного магазине мы побывали месяц назад. Кому-то прибыль, а кому-то и бессонные ночи. Бороться с таким соседством местные жители просто устали.

«Мы живём на четвёртом этаже и нам прекрасно всё слышно. Я не представляю, каково тем, кто живёт на первом, хотя у нас на каждом этаже новорождённые дети», - рассказывает Екатерина Олейник. «Тут шум, машины, драки», - вторит ей Владимир Быков.

Несмотря на действующие ограничения на розничную продажу пива и пивных напитков в нежилых помещениях многоквартирных домов, обращения от граждан продолжали поступать. В связи с этим областные законотворцы приняли региональный закон, устанавливающий новые ограничения. Он вступит в силу уже с июня 2018 года.

Как рассказал депутат Тульской областной Думы Александр Рем, «приняли ограничения, которые будут касаться тех помещений, которые переведены из жилого фонда в нежилой. Будет запрещена торговля пивом в тех нежилых помещениях, вход в которых осуществляется либо с торца здания, либо с тыльной стороны. Помимо этого, независимо от того имеет предприниматель лицензию на продажу алкоголя или не имеет, это ограничение будет снято».

«Жилые помещения изначально не были предназначены под осуществление коммерческой деятельности», - уточнила председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Татьяна Лапаева. Новое требование не коснется общепитов и магазинов, изначально запланированных в таком здании, если они не реализуют пиво в розлив.

Ещё один закон, принятый на заседании Тульской областной Думы, касается социальной поддержки инвалидов и ветеранов боевых действий, членов их семей. Право на обеспечение путёвкой для летнего отдыха получат те, чей среднедушевой доход составляет от полутора до трёх величин регионального прожиточного минимума. В 2018 году и в плановом трёхлетнем периоде на финансирование летнего отдыха запланировано более 20 миллионов рублей в год.

«Мы на этом не остановимся. Люди своим подвигом защищали Отечество, а мы не должны забывать об этом никогда», - говорит председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов.

Ежегодный объём финансирования отдыха этой категории граждан составит чуть более 900 тысяч рублей - необходимые средства для этого заложены в бюджет Тульской области и дополнительных ассигнований не требуют.
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