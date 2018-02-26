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НОВОСТИ | Общество



26.02.2018 10:15 Отличившиеся защитники Отечества награждены в Туле
Виталий Моторин, София Гафарова

Вручено около 30 государственных и областных наград

| фото |
Высота по приборам 800 метров - десантирование начинается. Когда последний боец покидает борт учебного «АН-2», для его пилота Эдуарда Бологана настает время созерцания. Эту красоту из кабины своего самолета он наблюдает на протяжении четверти века, за что и благодарен судьбе.

«Не надоело ещё летать, есть возможность ещё полетать три года в этой жизни, планы такие есть. Лётчики у нас все профессиональные, большинство – мои ученики. Я доволен», - рассказывает командир звена Тульской авиационной эскадрильи Эдуард Бологан.

Он - один из тысяч туляков, чьи телефоны в День защитника Отечества не будут смолкать от звонков сослуживцев, родных и друзей. Его будут поздравлять с очередной наградой, но об этом чуть позже.

Этот праздник в масштабах всей области начинался на площади Победы в Туле, продолжился же на главных сценах региона. Все туляки, кто защищал и защищает нашу родину с оружием в руках и без него, в этот день - почетные гости драматического театра, на его сцене было вручено около 30 государственных и областных наград.

Одна из них и досталась Эдуарду. Действующие и находящиеся в отставке военные, сотрудники правоохранительных органов и бойцы спецподразделений, спасатели и ветераны различных войн и конфликтов - вот те, кто ещё получил награды из рук губернатора. О некоторых из награжденных Алексей Дюмин говорил особо: «Под его руководством были успешно завершены испытания модернизированной боевой машины пехоты, что позволило развернуть ее серийное производство».

Это о Николае Хохлове - заместителе директора КБ Приборостроения. Создатели оружия, с помощью которого защищают Отечество, разумеется, тоже по праву считают этот праздник своим. Награды получили сразу несколько специалистов КБП, ведь их разработки используются не только в России.

По словам заместителя управляющего директора АО «КБП» Сергея Ильина, «система воздушной обороны «Панцирь», которая себя достойно показала в Сирии, защищая наш аэродром, высокоточное оружие «Краснополь». Абсолютно уверенно могу сказать, что тульское оружие однозначно занимает лидирующие позиции не только в Российской Федерации, но и в мире».

Ветерану войны Галине Андреевне Сидоровой, получившей золотую медаль «За особый вклад в развитие Тульской области», зал аплодировал стоя. А трое тульских школьников, отыскавшие в лесу заблудившихся детей, доказали, что героями можно стать и не надевая на плечи погоны.

Как заметил губернатор Тульской области Алексей Дюмин, «в жизни каждого человека, независимо от профессии и возраста, всегда есть место выдающимся свершениям на благо своей родины. Достижения всех присутствующих здесь - наглядное доказательство».

Пытаться выяснить, какая из этих наград важнее - это то же самое, что задаться вопросом, какой прибор в кабине самолета самый важный. Как важна для страны и каждодневная служба каждого из тех, кто уже получил или только получит свои награды.














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